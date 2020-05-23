За сутки на Николаевщине обнаружили ещё одного заражённого коронавирусом (304)

0512.com.ua 2020.05.24 12:01

По состоянию на 10.00 24 мая в Николаевской области обнаружен 1 новый подтвержденный случай COVID-19. Всего зарегистрировано 281 подтвержденный случай COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения - 52. Из всех 281 подтвержденного случая по месту жительства: - Николаев - 50 человек; - Южноукраинск - 39 человек; - Первомайск - 11 человек; - Арбузинский район - 6 человек; - Братский район - 3 человека; - Вознесенск и Вознесенский район - 42 человека;

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