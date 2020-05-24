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В России за сутки выявили более 150 новых жертв COVID-19

В России за сутки выявили более 150 новых жертв COVID-19 (91)

Front News International 2020.05.24 11:36
54 минуты назад Киев: За последние сутки в России выявлено 8599 новых случаев коронавируса в 84 регионах, говорится в сообщении правительственного Центра по мониторингу заболеваемости "Оперштаб". Отмечается, что за минувшие сутки медики также выявили 153 летальных исхода коронавируса, еще 5 363 человека полностью выздоровели от острой инфекции. "Всего на сегодняшний день в России выявлен 344 481 случай коронавируса в
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2020.05.24 (91)

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