За сутки в Украине провели рекордное количество тестов на COVID-19 (111)

Новости Ю 2020.05.24 01:17

Число проведенных в Украине исследований на коронавирус методом ПЦР 22 мая достигло 10 248, заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Больше всего новых случаев COVID-19 в Украине за сутки зарегистрировано в Черновицкой (59), Львовской (45), Ровенской (45) областях и в Киеве (47). Об этом сегодня в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

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