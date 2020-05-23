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В Черновицкой области более 50 зараженных коронавирусом в тяжелом состоянии

В Черновицкой области более 50 зараженных коронавирусом в тяжелом состоянии (160)

MIGnews.com.ua 2020.05.24 21:38
MIGnews.com.ua На Буковине 52 пациента с коронавирусом находятся в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщается на сайте облгосадминистрации в Facebook. "В медицинских учреждениях по состоянию на 24 мая лечат 52 пациентов в тяжелом состоянии, из них в реанимации - 30 на аппаратах искусственной вентиляции легких - 6", - говорится в сообщении. Отмечается, что за минувшие сутки в больницы госпитализировали 19
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2020.05.24 (160)

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