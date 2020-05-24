Эпидемия: на Буковине, за прошедшие сутки - более 60 новых заражений Covid-19 (83)

Всеукраинские вести 2020.05.24 12:56

Новости Украины:В связи с распросранением коронавируса в Украине на Буеовине зафикисровали новые случаи заражения. В субботу, 23 мая в Черновицкой области обнаружили еще 63 человек, инфицированных коронавирусом, таким образом общее количество случаев заражения в регионе превысило три тысячи. Об этом сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook. "Количество больных коронавирусом в Черновицкой области превысило отметку в