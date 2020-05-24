Эпидемия: на Буковине, за прошедшие сутки - более 60 новых заражений Covid-19 (83)

2020.05.24 (83)2020.05.23 (90) →
- В ВСУ за сутки выявили 14 новых случаев коронавируса : Новости Донбасса 13:09
- В шести областях Украины - ни одного нового случая коронавиурса : Контракты.ua 13:07
- В Одессе 22 человека госпитализированы с подозрением на COVID-19, подтверждены три новых случая заражения : Думская.net 13:03
- Эпидемия: на Буковине, за прошедшие сутки - более 60 новых заражений Covid-19 : Всеукраинские вести 12:56
- За сутки в Днепропетровской области обнаружили 4 новых случая коронавирусной болезни : Кстати+ 12:55
- В Тернопольском гарнизоне зафиксировали вспышку коронавируса : КНК Медиа 12:49
- В ВСУ обнаружили 14 новых случаев COVID-19 : UATV 12:44
- сегодня в 12:35 Средий военнослужащих ВСУ выявлено 14 новых случаев заболевания коронавирусом : Трибун Луганска 12:44
- Коронавирус в Одесском регионе: 3 новых случая в городе и 3 в области : Таймер Одесса 12:43
- COVID-19: рекордное количество случаев в день в мире, Бразилия опережает Россию : Люблю Винницу 12:43
- Эпидемия COVID-19: В России за сутки обнаружили более 8,5 тыс новых случаев коронавирус : Телеграф.com.ua 12:42
- В каком районе Киева больше всего больных COVID-19 : Status Quo 12:42
- В ВСУ зафиксировали вспышку коронавируса : Слово і Діло 12:41
- Вспышка коронавируса в украинской армии: за сутки обнаружено 14 новых случаев COVID-19 : Мост Днепр 12:38
- Россия обновила рекорд за количеством умерших от коронавируса : Gazeta.ua 12:35
- В ВСУ зафиксировали 14 новых случаев заболевания коронавирусом : ForUm 12:34
- За сутки в ВСУ зафиксировали сразу 14 случаев COVID-19 : Факты 12:34
- Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 24 мая : УНИАН 12:32
- С коронавирусом "слегли" еще 406 украинцев, общее количество больных составляет почти 20 тысяч : Depo 12:32
- В ВСУ зарегистрировано 14 новых случаев Covid-19 : Рубрика 12:30
- В ВСУ за сутки зарегистрировано 14 новых случаев COVID-19 : Газета День 12:25
- Вспышка коронавируса в украинской армии: за сутки обнаружено 14 новых случаев COVID-19 : Лента новостей Днепра 12:23
- В украинской армии подтвердились еще 14 случаев COVID-19 : УНИАН 12:17
- В ВСУ выявлены 14 новых случаев COVID-19, всего болеет 62 военнослужащих. Медсил : UAzmi 12:14
- В Днепре 4 новых случая COVID-19: всего в области 869 инфицированных : ВідкритийTV 12:13
- В ВСУ за сутки зафиксировали новые случаи COVID-19 : Lenta.ua 12:07
- Коронавирус. Фудкорты в ТРЦ пока останутся закрытыми - Степанов : ЛІГАБізнесІнформ 12:07
- В ВСУ зафиксировали 14 новых случаев заболевания COVID-19 : Громадське телебачення 12:05
- Коронавирус в Киеве: более полусотни новых зараженных COVID-19 : 44.ua 12:05
- В ВСУ за сутки COVID-19 выявлен у 14 человек : ГолосUA 12:05
- За сутки в ВСУ диагностировали 14 новых случаев коронавирусной инфекции : DsNews 12:03
- В ВСУ зарегистрировано 14 новых случаев Covid-19 : Еспресо TV 12:03
- За сутки в Ивано-Франковской - три новых больных COVID-19. Один пациент умер : Еспресо TV 12:03
- В ВСУ - 14 новых случаев Covid-19 за сутки, всего коронавирусом инфицированы 62 человека : 112.ua 12:00
- Коронавирус продолжает "атаку" на Киев: статистика на 24 мая : Луганский Радар 11:55
- Коронавирус атакует детей в Киеве: Кличко рассказал о новых случаях COVID-19 : Новости Киева 11:53
- В ВСУ зафиксировали 14 новых случаев COVID-19 : Укринформ 11:46
- В рядах ВСУ зафиксирована новая вспышка коронавируса. Заболели 14 бойцов : Страна.ua 11:46
- Новый случай заболевания коронавирусом выявлен на Николаевщине, двух человек госпитализировали в инфекционку, один будет лечиться амбулаторно : Николаевские Известия 11:46
- На Луганщине нет новых случаев COVID-19, еще один пациент выздоровел : В Час Пик 11:44
- За минувшие сутки в ВСУ зарегестрированы 14 новых случаев COVID-19 : Интерфакс-Україна 11:36
- За минувшие сутки в ВСУ зарегестрированы 14 новых случаев COVID-19 - командование Медсил : Интерфакс-Україна 11:36
- За сутки на Днепропетровщине выявили 4 новых случая коронавируса : Событие Каменское 11:35
- Коронавирус атакует детей в Киеве: Кличко рассказал о новых случаях COVID-19 : Факты 11:34
- В ВСУ за сутки зарегистрировали еще 14 случаев COVID-19 : DailyUA 11:24
- В Украине зафиксировано 20986 случаев COVID-19 : World News 11:17