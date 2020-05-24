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За время пандемии самые богатые люди мира получили прибыль в размере $255 млрд

За время пандемии самые богатые люди мира получили прибыль в размере $255 млрд (51)

MIGnews.com.ua 2020.05.24 14:38
MIGnews.com.ua За два месяца пандемии коронавируса миллиардеры, входящие в список 25 богатейших людей мира, заработали суммарно 255 миллиарда долларов. Изменения размера состояния миллиардеров оценивались с 23 марта по 22 мая, сообщает Forbes. Известно, что за этот период больше всех заработал основатель Facebook Марк Цукерберг - его состояние увеличилось на 31,4 млрд, до 86,5 млрд долларов.
ПАНДЕМИЯ, ОСНОВАТЕЛЬ, МИР, ЧЕЛОВЕК, МИЛЛИАРДЕР, ДОЛЛАР, Amazon, США, Берн, Франция, Украина
2020.05.24 (51)

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