За время пандемии самые богатые люди мира получили прибыль в размере $255 млрд (51)

MIGnews.com.ua 2020.05.24 14:38

MIGnews.com.ua За два месяца пандемии коронавируса миллиардеры, входящие в список 25 богатейших людей мира, заработали суммарно 255 миллиарда долларов. Изменения размера состояния миллиардеров оценивались с 23 марта по 22 мая, сообщает Forbes. Известно, что за этот период больше всех заработал основатель Facebook Марк Цукерберг - его состояние увеличилось на 31,4 млрд, до 86,5 млрд долларов.