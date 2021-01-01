Бойня под Житомиром: стрелок рассказал, как все было (13)

- Бойня под Житомиром: стрелок рассказал, как все было : Интеллект Украины 20:43
- Бойня под Житомиром: стрелок рассказал, как все было : From-UA.com 20:04
- Подозреваемому в убийстве семи человек избрана мера пресечения : Journalist.today 17:46
- Суд в Житомире избрал меру пресечения подозреваемому в расстреле семи человек : РепортерUA 13:11
- Убийство 7 человек в Житомирской области: подозреваемого взяли под стражу : 368.media 13:04
- Подозреваемому в убийстве семи человек на Житомирщине избрали меру пресечения : Прямий канал 12:46
- 24.05.2020 10:53 Подозреваемому в убийстве семи человек избрана мера пресечения содержание под стражей : Житомир Ньюс 10:59
- Массовое убийство на Житомирщине: подозреваемого арестовали без права залога : КНК Медиа 10:49
- Расстрел на Житомирщине: подозреваемого арестовали : Позиция 07:31
- Массовый расстрел в Житомирской области: суд арестовал подозреваемого : RUpor.info 04:11
- Массовый расстрел в Житомирской области: суд арестовал подозреваемого : ДнепрCity.net 02:04
- 23.05.2020 23:28 В Житомире суд взял под стражу подозреваемого в убийстве 7 человек : Житомир Ньюс 23:59