Бойня под Житомиром: стрелок рассказал, как все было (13)

Glavk.info 2020.05.24 20:35

24 мая 2020 г., 19:43:00 Обвиняемый в убийстве 7 мужчин в Житомирской области предприниматель Анатолий Захаренко во время судебного заседания, на котором ему избирают меру пресечения, рассказал, что знал убитых много лет. Об этом стало известно из онлайн трансляции из зала Королевского районного суда города Житомира По его словам, некоторых из своих жертв он знал пять лет, когото еще больше.

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