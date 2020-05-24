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Пять забитых мячей помогли "Баварии" продолжить победную серию

Пять забитых мячей помогли "Баварии" продолжить победную серию (16)

Українські національні новини 2020.05.24 06:17
КИЕВ. 24 мая. УНН. Матч "Бавария" - "Айнтрахт" Франкфурт закрыл игровой соревновательный день 27-го тура Бундеслиги, передает УНН со ссылкой на сайт клуба из Мюнхена. Благодаря сильной игре - особенно в первом тайме - "Бавария" одержала вторую победу во втором матче Бундеслиги после восстановления соревнований. На пустой "Альянц Арене" мюнхенцы обыграли франкфуртский "Айнтрахт" со счетом 5:2 (2:0), укрепив свое лидерство в турнирной таблице.
БАВАРИЯ, МЮЛЛЕР, ТРАПП, КОСТИЧ, КОМАН, МЮНХЕНЕЦ, Левандовски, Мюллер, Германия, Мюнхен
2020.05.24 (16)

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