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В Украине пенсионеры старше 75 лет смогут рассчитывать на прибавку к пенсии

В Украине пенсионеры старше 75 лет смогут рассчитывать на прибавку к пенсии (40)

Hronika.info 2020.05.23 17:40
23.05.2020 Сколько получат пенсионеры. В Министерстве социальной политики пообещали, что пенсионеры, которым исполнилось 75 лет, ежемесячно будут получать к пенсии около 500 гривен, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф. Об этом сообщила министр соцполитики Марина Лазебная. По ее словам, таких пенсионеров в Украине - более миллиона человек. "Мы разработали новые социальные инициативы… Для более чем одного
ПЕНСИОНЕР, НАДБАВКА, ПЕНСИЯ, ИНДЕКСАЦИЯ, МИЛЛИОН, СПЕКУЛЯЦИЯ, Лазебная, Украина
2020.05.24 (40)

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