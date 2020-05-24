В Украине пенсионеры старше 75 лет смогут рассчитывать на прибавку к пенсии (40)

Hronika.info 2020.05.23 17:40

23.05.2020 Сколько получат пенсионеры. В Министерстве социальной политики пообещали, что пенсионеры, которым исполнилось 75 лет, ежемесячно будут получать к пенсии около 500 гривен, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф. Об этом сообщила министр соцполитики Марина Лазебная. По ее словам, таких пенсионеров в Украине - более миллиона человек. "Мы разработали новые социальные инициативы… Для более чем одного