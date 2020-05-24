В Украине пенсионеры старше 75 лет смогут рассчитывать на прибавку к пенсии (40)

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- Пенсионерам хотят ввести ежемесячные надбавки: кому именно : NNS Никополь 13:09
- В Украине будут доплачивать пенсионерам старше 75 лет : NewsMax.com.ua 13:05
- Пенсионерам старше 75 лет анонсировали ежемесячные доплаты : ForUm 13:04
- "75 плюс": пенсионеры ежемесячно смогут получать 500 гривень надбавки : Всеукраинские вести 12:56
- Пенсионерам старше 75 лет будут доплачивать 500 грн в месяц : Kherson.life 12:51
- Пенсионерам будут платить ежемесячную надбавку: кого это коснется : Люблю Винницу 12:43
- 1 млн пенсионеров будут получать надбавки к пенсии : Hubs 12:40
- Пенсионерам старше 75 лет будут доплачивать 500 грн в месяц : EconomistUA 12:28
- Добавка к пенсии: Минсоцполитики хочет доплачивать пожилым гражданам по 500 грн : Комментарии.UA 12:19
- Пенсионеры старше 75 лет будут получать ежемесячную надбавку : Подробности.ua 12:09
- Украинцам повысят пенсии: кого ждет надбавка : NewsMir.info 12:06
- Пенсионерам старше 75 лет будут доплачивать ежемесячно, - Минсоцполитики : Gorod.cn.ua 12:05
- Пенсионерам старше 75 лет будут доплачивать 500 грн в месяц : Маю право 11:56
- сегодня в 11:30 Украинцам повысят пенсии: кого ждет надбавка : Трибун Луганска 11:44
- Пенсионерам старше 75 лет будут доплачивать 500 грн в месяц : Слово і Діло 11:41
- В Минсоцполитике анонсировали ежемесячные доплаты пенсионерам старше 75 лет : Новое Время 11:39
- Пенсионерам старше 75 лет будут доплачивать ежемесячно надбавку в размере 500 гривен : Главное 11:35
- 24.05.2020 в 11:08 Минсоцполитики: Пенсионерам старше 75 лет будут доплачивать ежемесячно : InfoResist.org 11:15
- Надбавку в 500 гривен начислят всем пенсионерам старше 75 лет - надолго ли? : Вести.ua 11:14
- В Украине пенсионерам старше 75 лет будут доплачивать 500 грн в месяц : Южная правда 11:09
- Больше миллиона пенсионеров получат 500 грн добавки к пенсии : MIGnews.com.ua 11:08
- Пенсионерам старше 75 лет будут доплачивать 500 грн в месяц : Контракты.ua 11:07
- Пенсионерам старше 75 лет будут доплачивать ежемесячно, - Минсоцполитики : ДнепрCity.net 11:04
- Минсоцполитики обещает повысить пенсии на 500 грн пенсионерам в возрасте 75 лет и старше : 06239.com.ua Покровск и Мирноград 11:02
- Минсоцполитики обещает повысить пенсии на 500 грн пенсионерам в возрасте 75 лет и старше : 06277.com.ua Доброполье 11:02
- Пенсионерам старше 75 лет будут доплачивать ежемесячно, - Минсоцполитики : РБК-Україна 10:40
- Пенсионерам старше 75 лет будут доплачивать 500 грн в месяц : РИА Мелитополь 10:26
- Пенсионерам старше 75 лет будут доплачивать 500 грн в месяц : Вибори в Україні та світі 10:15
- Украинские пенсионеры смогут получать надбавки к пенсии ежемесячно: кому и сколько добавят : Наше Місто Дніпро 10:13
- Пенсионерам старше 75 лет будут доплачивать 500 грн в месяц : Bigmir)net Новости 10:08
- "75 плюс": пенсионеры ежемесячно смогут получать 500 гривень надбавки : Телеграф.com.ua 09:43
- 500 гривен ежемесячно: в Минсоцполитики рассказали, кто получит прибавку к пенсии : Народна Правда 09:38
- Пенсионеры старше 75 лет ежемесячно смогут получать 500 гривень надбавки : Укринформ 09:16
- Пенсионеры старше 75 лет ежемесячно получат надбавки к пенсии : Fin.org.ua 09:15
- Пенсионеры старше 75 лет ежемесячно получат надбавки к пенсии : Укрудпром 08:44
- Пенсионерам старше 75 лет выплатят надбавки. Названа сумма : Главком 07:34
- Украинцам снова повысят пенсии: кому "светит" надбавка : Українські Новини 05:44
- Пенсионерам пообещали ежемесячные надбавки : Хвиля 05:35
- Пенсионерам старше 75 лет добавят полтысячи гривень к пенсии : Зеркало недели. Украина 00:46