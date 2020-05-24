В Вышгороде подросток застрелил айдаровца из его же огнестрельного оружия (7)

Новости Киева 2020.05.24 00:53

В Вышгороде под Киевом группа несовершеннолетних напала на троих жителей города и нанесла несопоставимые с жизнью травмы от огнестрельного ранения ветерану АТО, герою Игорю Корниенко с позывным "Корней", бывшему бойцу "Айдара". Об этом сообщает Национальная полиция Киевской области. Как отмечается, один из нападавших - 16-летний парень во время стычки заметил у Корниенко в сумке огнестрельное оружие, выхватил его и застрелил 45-летнего ветерана.

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