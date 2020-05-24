Трамп задумал создать аналог ВОЗ: началось горячее обсуждение (25)

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- Трамп планирует создать аналог ВОЗ : Подробности.ua 13:09
- СМИ: в США намерены создать аналог ВОЗ : Journalist.today 12:46
- США могут создать аналог ВОЗ : Hubs 12:40
- В США хотят создать свой аналог ВОЗ : Винница Реал 12:40
- Трамп задумал создать аналог ВОЗ: началось горячее обсуждение : Новости без границ 12:37
- Politico: США могут создать альтернативную ВОЗ организацию : Вибори в Україні та світі 11:46
- 24.05.2020 в 11:44 У Трампа хотят создать американский аналог ВОЗ, который войдет в состав Госдепа : InfoResist.org 11:45
- США планируют создать аналог ВОЗ : Lenta.ua 11:37
- США хотят создать свой аналог ВОЗ : Южная правда 11:09
- США хотят создать свой аналог ВОЗ - СМИ : Контракты.ua 11:07
- В Госдепе США могут создать аналог ВОЗ - СМИ : Сегодня.ua 11:01
- СМИ: Трамп надумал создать свой аналог ВОЗ : ReplyUA.net 10:41
- США хотят создать свой аналог ВОЗ - СМИ : DailyUA 10:24
- Трамп задумал создать аналог ВОЗ: началось горячее обсуждение : Обозреватель 10:09
- США хочет создать американский аналог ВОЗ, который войдет в состав Госдепа : Страна.ua 09:46
- Трамп собирается создать аналог ВОЗ : Hronika.info 09:40
- США хотят создать свой аналог ВОЗ - СМИ : Bigmir)net Новости 09:38
- США хотят создать аналог ВОЗ в виде нового подразделения Госдепартамента, - СМИ : Західна iнформаційна корпорація 09:15
- В США могут создать альтернативную ВОЗ организацию - СМИ : Новое Время 09:10
- США хотят создать свой аналог ВОЗ - СМИ : NewsMir.info 09:06
- Politico: администрация Трампа планирует создать аналог ВОЗ : ДнепрCity.net 09:04
- Администрация Трампа собирается создать аналог ВОЗ, - Politico : РБК-Україна 08:40
- Politico: администрация Трампа планирует создать аналог ВОЗ : Українські національні новини 07:47
- В США хотят создать свою альтернативу ВОЗ : FinOboz 03:34