Трамп задумал создать аналог ВОЗ: началось горячее обсуждение (25)

Новости без границ 2020.05.24 12:37

24.05.2020 Без рубрики Оставить отзыв Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность создания в Госдепартаменте подразделения, функцией которого будет реагирование на вспышки инфекционных заболеваний. Как пишет газета Politico со ссылкой на свои источники, новый отдел может возглавить координатор рабочей группы Белого дома по коронавирусу Дебора Биркс. По данным издания, подразделение может стать альтернативой работе Всемирной