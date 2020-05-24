Под Одессой автомобиль слетел с крутого берега в реку: два человека погибли (23)

Думская.net 2020.05.24 10:33

В Беляевском районе спасатели извлекли из реки двух погибших рыбаков. По информации ГСЧС, сегодня ночью в службу спасения поступило сообщение, что за пределами села Троицкое автомобиль упал в реку Турунчук. По прибытии на место вызова, выяснилось, что легковой автомобиль съехал в воду с крутого берега высотой примерно 3 метра и утонул в реке. В автомобиле находились двое рыбаков.