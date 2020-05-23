В Москве захватили заложников в банке (17)

Сумські Дебати 2020.05.23 18:02

17:37 / 23 мая 2020 В Москве неизвестный напал на банк и взял в заложники несколько человек. Об этом сообщают ряд российских СМИ. В Telegram-канале Baza отмечается, что в правоохранительные органы обратился сотрудник банка и рассказал про мужчину, который заявил о минировании здания. Очевидцы отмечают, что неизвестный напал на отделение "Альфа банка", что на Земляном валу, а из его рюкзака якобы торчат провода.

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