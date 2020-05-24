Польша приняла новые правила пересечения границы для студентов и готова открыть КПВВ в Нижней Силезии (35)

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- Польша ослабила карантин и открыла свои границы для студентов : Journalist.today 12:46
- Польша приняла новые правила пересечения границы для студентов и готова открыть КПВВ в Нижней Силезии : Еспресо TV 12:33
- Польша разрешила въезд студентам своих вузов из Украины : EconomistUA 12:28
- Польша разрешила въезд иностранным студентам в период карантина : Газета День 12:24
- Польша открыла границы для украинских студентов : Контракты.ua 12:07
- Польша открыла границы для украинских студентов : Всеукраинские вести 11:56
- Польша разрешила въезд студентам своих вузов из Украины : КНК Медиа 11:49
- Польша открыла границы для украинцев: кому позволили въезд : Измаил вечерний 11:46
- сегодня в 11:00 Чехия и Польша ослабляют ограничения на въезд украинцев : Трибун Луганска 11:44
- Польша ослабила карантин и открыла границы для украинских студентов : Рубрика 11:30
- Польша открыла границы для украинских студентов : Антикор.com.ua 11:11
- Польша открыла границы для украинских студентов : Южная правда 11:09
- Польша открыла границы для украинских студентов : Новости без границ 11:07
- Польша открыла границы для украинцев: кому позволили въезд : From-UA.com 11:04
- Сегодня, 09:56 Польша открыла границу, но не для всех: кому въезд разрешен : Вести-UA 10:51
- Польша открыла границы для украинских студентов : ForUm 10:34
- Польша ослабила карантин и открыла границы для украинских студентов : Шиповник.ua 10:33
- Польша открыла границу для студентов из Украины : Подробности.ua 10:09
- Польша разрешила въезд студентам из Украины : Кстати+ 09:55
- Польша открыла границы для украинских студентов : Известия в Украине 09:45
- Польша открыла границы для студентов, в том числе - украинских : В Час Пик 09:44
- Власти Польши открыли границы для украинских студентов : Эхо Киева 09:30
- Украинцы смогут вернуться в Польшу, но повезет не всем: кому разрешили въезд : Politeka 09:09
- Польша открыла границы для украинских студентов : Херсон Онлайн 09:06
- Польша открыла границы для украинских студентов : Факты 09:04
- "Освобождены от карантина": стало известно, кто может попасть в Польшу : Главред 08:35
- Польша ослабила карантин и открыла границы: кого будут пускать : NewsMir.info 05:06
- Польша ослабила карантин и открыла границы: кого будут пускать : УНИАН 04:17
- Польша разрешила въезд студентам своих вузов из Украины : НикВести 02:07
- Польша открыла границы для украинских студентов : Bigmir)net Новости 00:38
- Польша разрешила въезд студентам из Украины : Антикор.com.ua 00:12
- Польша разрешила въезд студентам из Украины : Новости без границ 00:07