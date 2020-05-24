Польша приняла новые правила пересечения границы для студентов и готова открыть КПВВ в Нижней Силезии (35)

Еспресо TV 2020.05.24 12:33

Граница Польши с Германией. Колбасково 24 мая, 2020, 11:35 Министр внутренних дел и администрации Республики Польша Мариуш Каминский подписал поправку в регламент о временном прекращении или ограничении пограничного движения на конкретных пунктах пропуска Поправка в регламент расширяет перечень лиц, которым предоставлено разрешение на въезд на территорию Польши, передает Еспресо.TV со ссылкой на Польско радио .