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Польша приняла новые правила пересечения границы для студентов и готова открыть КПВВ в Нижней Силезии

Польша приняла новые правила пересечения границы для студентов и готова открыть КПВВ в Нижней Силезии (35)

Еспресо TV 2020.05.24 12:33
Граница Польши с Германией. Колбасково 24 мая, 2020, 11:35 Министр внутренних дел и администрации Республики Польша Мариуш Каминский подписал поправку в регламент о временном прекращении или ограничении пограничного движения на конкретных пунктах пропуска Поправка в регламент расширяет перечень лиц, которым предоставлено разрешение на въезд на территорию Польши, передает Еспресо.TV со ссылкой на Польско радио .
ПОЛЬША, КАМИНСКИЙ, СТУДЕНТ, КАРАНТИН, ПЕРЕСЕЧЕНИЕ, ГРАНИЦА, Каминский, Польша, Украина, Швейцария
2020.05.24 (35)

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