В ходе конфликта в Вышгороде застрелили ветерана "Айдара" Игоря Корниенко, - батальон (9)

Новости Киева 2020.05.24 01:53

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу "Айдара". Отмечается, что ветеран батальона Корниенко Игорь Михайлович (позывной Корней) был убит. Похоронили мужчину 23 мая. Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция расследует смерть нардепа Давыденко как убийство Напомним, 22 мая около 3 часов ночи в Вышгороде произошел конфликт между группой молодых людей и двумя взрослыми мужчинами, в результате которого

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