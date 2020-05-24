В ходе конфликта в Вышгороде застрелили ветерана "Айдара" Игоря Корниенко, - батальон (9)

Новости Киева 2020.05.24 01:53
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу "Айдара".
Отмечается, что ветеран батальона Корниенко Игорь Михайлович (позывной
Корней) был убит.
Похоронили мужчину 23 мая.
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убийство
Напомним, 22 мая около 3 часов ночи в Вышгороде произошел конфликт между
группой молодых людей и двумя взрослыми мужчинами, в результате которого
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