Офис Медведчука в Киеве забросали петардами и дымовыми шашками. ВИДЕО (10)

UAinfo 2020.05.23 19:13

23.05.2020, 15:47 Акцию протеста устроили активисты "Национального корпуса". Видео с акции протеста размещено на YouTube-канала "Национального корпуса". Нацкорпус требует от Министерства юстиции обратиться с иском в суд по факту совершения партией "ОПЗЖ" государственной измены и требует от Службы безопасности Украины начать производство против руководителей партии. Читайте также: У Харкові на мітингу облили зеленкою екс-депутата, який

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