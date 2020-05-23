Офис Медведчука в Киеве забросали петардами и дымовыми шашками. ВИДЕО (10)

UAinfo 2020.05.23 19:13
23.05.2020, 15:47
Акцию протеста устроили активисты "Национального корпуса".
Видео с акции протеста размещено на YouTube-канала "Национального корпуса".
Нацкорпус требует от Министерства юстиции обратиться с иском в суд по факту
совершения партией "ОПЗЖ" государственной измены и требует от Службы
безопасности Украины начать производство против руководителей партии.
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