Бывший сербский футболист харьковского "Металлиста" покончил с собой из-за девушки (18)

Фокус 2020.05.23 19:04

2020-05-23 18:52:00 Милян Мрдакович/Фото: Twitter Трагедия произошла в съемной квартире в Белграде, где он проживал Бывший игрок харьковского "Металлиста", сербский экс-футболист Милян Мрдакович покончил жизнь самоубийством, сообщает Ynet. Трагедия произошла в съемной квартире в Белграде, где он проживал. Мрдакович застрелился в голову из пистолета, а перед этим признался своей девушке, что "больше так не может".

МЕТАЛЛИСТ, ФУТБОЛИСТ, САМОУБИЙСТВО, БЕЛГРАД, СЕРБИЯ, ПИСТОЛЕТ, Пекин, Украина, Шаньдун