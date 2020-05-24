Власти Чехии возобновили выдачу рабочих виз украинцам (54)

Слово і Діло 2020.05.24 11:11

24 мая 2020, 11:00 В Украине возобновили работу чешские дипломатические представительства консульских отделов, в частности продолжилась выдача рабочих виз украинцам. Генеральное консульство во Львове начало принимать визовые анкеты и документы в пятницу, 22 мая, а посольство ЧР в Киеве откроет консульский отдел в понедельник, 25 мая, заявил глава МИД Чехии Томаш Петршичек. Об этом в субботу, 23 мая, сообщает Radio Prague International.