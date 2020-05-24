Власти Чехии возобновили выдачу рабочих виз украинцам (54)

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- Чехия снова начала выдавать рабочие визы украинцам : Обозреватель 13:09
- Чехия частично возобновила выдачу виз украинцам: кто может получить документ : Факты 13:04
- Консульства Чехии начали выдавать визы украинцам несмотря на карантин : Экономические новости 13:03
- Чехия возобновляет выдачу рабочих виз украинцам : Дело.ua 13:02
- Как выехать на заработки в Чехию во время карантина: украинцам дали важное разъяснение : Апостроф 13:00
- Чехия возобновила выдачу рабочих виз украинцам : Знамя индустрии 12:59
- Как выехать на заработки в Чехию во время карантина: украинцам дали важное разъяснение : Луганский Радар 12:55
- Украинцы снова уезжают на "заробитки": в Чехии начали выдавать рабочие визы : Kherson.life 12:51
- Чехия снова выдает рабочие визы украинцам : Journalist.today 12:46
- 24.05.2020 в 12:39 В Чехии частично возобновляют выдачу виз для украинцев : InfoResist.org 12:45
- Чехия возобновила выдачу рабочих виз украинцам : Газета День 12:24
- Чехия возобновляет выдачу виз украинским заробитчанам : UAzmi 12:14
- Чехия частично возобновила выдачу виз украинцам : RegioNews 12:11
- Чехия частично возобновляет выдачу виз для украинцев : Українська правда 11:40
- Май, 24 в 11:00 Чехия возобновила выдачу рабочих виз украинцам : ICTV Факти 11:35
- Чехия возобновила выдачу виз для украинцев : Соцпортал 11:35
- Чехия возобновила выдачу рабочих виз украинцам : Шиповник.ua 11:33
- Украинские рабочие смогут поехать в Чехию: начат прием визовых анкет : УП: Економічна правда 11:33
- Власти Чехии возобновили выдачу рабочих виз украинцам : Слово і Діло 11:11
- Власти Чехии возобновили выдачу рабочих виз украинцам : Южная правда 11:09
- Чехия возобновила выдачу рабочих виз украинцам : УНИАН 11:02
- Чехия возобновляет выдачу рабочих виз для украинцев : Західна iнформаційна корпорація 10:45
- Чехия возобновила выдачу рабочих виз заробитчанам из Украины : Українські Новини 10:44
- Чехия снова выдает рабочие визы украинцам : Robinzon.tv 10:41
- Чехия возобновила выдачу виз украинцам : Lenta.ua 10:37
- Чехия частично возобновляет выдачу виз для украинцев : УП Європейська правда 10:32
- Во Львове и Киеве консульства Чехии будут выдавать визы заробитчанам, несмотря на карантин : Страна.ua 10:16
- Власти Чехии возобновили выдачу рабочих виз украинцам : Вибори в Україні та світі 10:15
- Чехия вновь будет выдавать рабочие визы украинцам : МИГ Запорожья 10:05
- Чехия возобновила выдачу рабочих виз гражданам Украины : МариоНетки.net 09:56
- Чехия возобновила выдачу рабочих виз украинцам : Кстати+ 09:55
- Чехия возобновила выдачу рабочих виз гражданам Украины : Известия в Украине 09:45
- Чехия вновь будет выдавать рабочие визы украинцам : Главное 09:35
- Чехия восстановила выдачу рабочих виз : Gazeta.ua 09:35
- Чехия возвращает выдачу виз украинским работникам : DsNews 09:33
- Чехия снова выдает рабочие визы украинцам : Рубрика 09:30
- Чехия возобновила выдачу рабочих виз украинцам : РИА Мелитополь 09:26
- Власти Чехии возобновили выдачу рабочих виз украинцам : Антикор.com.ua 09:11
- Власти Чехии возобновили выдачу рабочих виз украинцам : Новости без границ 09:07
- Власти Чехии возобновили выдачу рабочих виз украинцам : ГЛАВПОСТ 09:05
- Чехия снова выдает рабочие визы украинцам : ForUm 09:04
- Украинцы снова уезжают на "заробитки": в Чехии начали выдавать рабочие визы : Вести.ua 08:44
- После карантина Чехия снова выдает рабочие визы украинцам : Новое Время 08:39
- Чехия вновь будет выдавать рабочие визы украинцам : GlavPost.Com 08:37
- Чехия снова выдает рабочие визы украинцам : Еспресо TV 08:33