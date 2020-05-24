Премьер Израиля предстанет перед судом по обвинению в коррупции (23)

Газета День 2020.05.24 12:24

Фото: Reuters Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предстанет перед судом по обвинению в коррупции. Его обвиняют во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВBC. Нетаньяху предъявленные ему обвинения решительно отрицает и отклонил призывы противников уйти в отставку. Это происходит спустя неделю после того, как он был приведен к присяге на посту главы правительства национального единства.