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Премьер Израиля предстанет перед судом по обвинению в коррупции

Премьер Израиля предстанет перед судом по обвинению в коррупции (23)

Газета День 2020.05.24 12:24
Фото: Reuters Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предстанет перед судом по обвинению в коррупции. Его обвиняют во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВBC. Нетаньяху предъявленные ему обвинения решительно отрицает и отклонил призывы противников уйти в отставку. Это происходит спустя неделю после того, как он был приведен к присяге на посту главы правительства национального единства.
НЕТАНЬЯХУ, МОШЕННИЧЕСТВО, ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ, ИЗРАИЛЬ, ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО, ДОВЕРИЕ, Нетаньяху, Bezeq, Израиль, Иерусалим
2020.05.24 (23)

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