"Тело нашли в туалете": в МВД подтвердили смерть нардепа Давыденко (21)

В Час Пик 2020.05.23 22:14

Ольга Романец | Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко подтвердил смерть народного депутата Валерия Давыденко. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передает Час Пик. "Сегодня в Киеве в собственном офисе в туалете было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением головы", - написал заместитель Авакова. В настоящее время полиция и прокуратура проверяет все возможные версии