"Тело нашли в туалете": в МВД подтвердили смерть нардепа Давыденко (21)

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- С огнестрельным ранением в голову: в Киеве нардепа нашли мертвым в собственном офисе - фото : Realist.online 12:24
- Нардепа Давиденко нашли застреленным в его офисе : POLITua 12:18
- Смерть Давыденко: полиция открыла производство по статье "умышленное убийство" : Прямий канал 11:46
- Смерть нардепа в Киеве: его соратники считают, что это убийство : IPnews 11:44
- В полиции сделали заявление по поводу гибели нардепа Давыденко : Народна Правда 11:38
- Депутата из группы "Доверие "Валерия Давыденко нашли мертвым: у него была прострелена голова : Begemot.media 11:17
- Гибель депутата Давыденко: полиция начала расследование : Наш Киев 11:03
- Коллеги народного депутата Валерия Давиденко считают , что его убили : UA-Reporter.com 09:43
- Сегодня, 08:36 В Киеве обнаружен застреленным нардеп: все подробности : Вести-UA 08:51
- Полиция начала расследование смерти нардепа Давыденко : UA.news 08:47
- Выстрел в голову: что известно о гибели нардепа Давыденко : Главред 08:35
- 24.05.2020 Раскрыты подозрительные детали гибели нардепа Давыденко, кадры с места : NewsProUA 08:21
- В Киеве нашли застреленным Нардепа Давыденко : Nbn.ua 07:06
- В Киеве найден застреленным нардеп Давыденко: все подробности, фото и видео : Новости Киева 06:53
- В Киеве найден застреленным нардеп Давыденко: все подробности, фото и видео : РИА Мелитополь 06:26
- В Киеве нашли застреленным нардепа Давыденко : Типичный Херсон 03:40
- Рядом с телом нардепа Давыденко обнаружили пистолет (Фото) : Всеукраинские вести 01:56
- Смерть нардепа Давыденко: в его группе подозревают, что это - убийство : НикВести 01:07
- Депутата Давиденко нашли застреленным в собственном офисе: что известно : ГЛАВПОСТ 01:05
- В депутатской группе Давыденко отвергли версию его самоубийства : Укринформ 00:46
- В Киеве нашли застреленным нардепа Давыденко : Вибори в Україні та світі 00:15