Полиция расследует смерть народного депутата Давиденко как умышленное убийство (213)

УНИАН 2020.05.23 22:02

21:46, 23 мая 2020 Тело депутата было найдено в его офисе со смертельным огнестрельным ранением головы. Тело Давиденко нашли с огнестрельным ранением головы / фото УНИАН Столичная полиция открыла уголовное производство по статье "Умышленное убийство" по факту смерти народного депутата Валерия Давиденко. Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Киева на странице в Facebook. "47-летнего пострадавшего с огнестрельным ранением головы обнаружила

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