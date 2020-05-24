Полиция рассматривает версию самоубийства как основную в деле о гибели нардепа Давыденко (30)

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- Смерть депутата Давиденко: в прокуратуре показали злосчастный пистолет (ФОТО) : ГолосUA 13:05
- Полиция рассматривает версию самоубийства как основную в деле о гибели нардепа Давыденко : Всеукраинские вести 12:56
- У погибшего Давыденко было много оружия: всплыли доказательства : Всеукраинские вести 12:56
- У погибшего нардепа Давиденко нашли арсенал оружия: документ : Klymenko time 12:51
- У погибшего нардепа Давиденко нашли арсенал оружия: документ : Kherson.life 12:51
- Полиция рассматривает версию самоубийства как основную в деле о гибели нардепа Давыденко : Антикор.com.ua 12:11
- Коллеги народного депутата Давыденко не верят в версию его самоубийства : Соцпортал 11:35
- У погибшего Давыденко было много оружия: всплыли доказательства : Антикор.com.ua 11:12
- Разумков настаивает на проведении оперативного расследования смерти депутата Давыденко : Vashgolos.net 10:50
- Загадочная гибель нардепа Давыденко: возле тела нашли незадекларированное оружие : Gazeta.ua 10:05
- Депутаты группы Доверие отвергают версию самоубийства Давыденко : Известия в Украине 09:45
- Гибель нардепа Давыденко: полиция как основную версию рассматривает самоубийство - СМИ : УНИАН 09:17
- "Нашли в туалете": Геращенко сообщил подробности гибели нардепа Давыденко : УНИАН 09:17
- У погибшего Давыденко было много оружия: всплыли доказательства : Обозреватель 09:09
- Разумков настаивает на проведении оперативного расследования смерти депутата Давыденко : ReplyUA.net 08:41
- В Киеве нашли застреленным нардепа Давыденко : Waves-ua 07:56
- За что убили нардепа Давыденко? ФОТО. 18+ : УкрОП.org 07:48
- Депутаты группы Доверие отвергают версию самоубийства Давыденко : Мрия Запорожьe 07:12
- Разумков требует оперативности в расследовании гибели нардепа : Вибори в Україні та світі 05:15
- Депутаты группы Доверие отвергают версию самоубийства Давыденко : Вибори в Україні та світі 05:15
- Гибель нардепа Давиденко: в МВД сообщили подробности : Всеукраинские вести 02:56
- Депутаты группы Доверие отвергают версию самоубийства Давыденко : Bigmir)net Новости 02:38
- Рядом с телом депутата Давиденко найден пистолет, - Офис генпрокурора : #Буквы 02:20
- Разумков требует оперативности в расследовании гибели нардепа : Мрия Запорожьe 01:12
- Разумков требует оперативности в расследовании гибели нардепа : Bigmir)net Новости 01:08
- Гибель депутата Давыденко: все подробности и чем известен погибший : Українські Новини 00:14