Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Полиция рассматривает версию самоубийства как основную в деле о гибели нардепа Давыденко

Полиция рассматривает версию самоубийства как основную в деле о гибели нардепа Давыденко (30)

Glavk.info 2020.05.24 11:35
24 мая 2020 г., 11:11:00 Полиция рассматривает версию о самоубийстве нардепа Валерия Давиденко, чье тело было найдено сегодня вечером в офисе в центре Киева. Об этом в среду, 23 мая, написал экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук на своей странице в Facebook. "Пока что рассматривается версия самоубийства народного депутата Валерия Давиденко из наградного "Глока" (Glock - англ.).
ДАВЫДЕНКО, ВАЛЕРИЙ, СОЗЫВ, ДАВИДЕНКО, ОФИС, ГИБЕЛЬ, Давыденко, Геращенко, Давиденко, Доверие, Киев, Украина, Чернигов
2020.05.24 (30)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2020
© InfoStream, 2020