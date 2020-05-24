Полиция рассматривает версию самоубийства как основную в деле о гибели нардепа Давыденко (30)

Glavk.info 2020.05.24 11:35

24 мая 2020 г., 11:11:00 Полиция рассматривает версию о самоубийстве нардепа Валерия Давиденко, чье тело было найдено сегодня вечером в офисе в центре Киева. Об этом в среду, 23 мая, написал экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук на своей странице в Facebook. "Пока что рассматривается версия самоубийства народного депутата Валерия Давиденко из наградного "Глока" (Glock - англ.).