В Иране назвали ответственного за уничтожение украинского самолета близ Тегерана (64)

Николаевские новости 2020.05.24 15:07

Ответственным за сбивание украинского самолета в начале января вблизи Тегерана назван оператор ракетной системы, который нарушил правила действий ведения огня "без получения разрешения" в сложившихся в то время условиях. Об этом сообщил бывший иранский парламентарий Махмуд Садеки со ссылкой на полученный ответ на его запрос от министра обороны Ирана, бригадного генерала Амира Хатами о причинах катастрофы самолета, передает Радио Свобода.

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