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New York Times отвела первую полосу именам жертв COVID-19

New York Times отвела первую полосу именам жертв COVID-19 (37)

Газета День 2020.05.24 15:24
Американская газета New York Times в воскресенье, 24 мая, посвятила первую полосу жертвам коронавируса, опубликовав список фамилий погибших в США с начала пандемии. Об этом сообщается на сайте издания, передает УНН. Печатная версия издания вышла под заголовком: "Число жертв приближается к 100 тыс., неисчислимые потери", который сопровождается коротким некрологом. "В списке не просто имена, это - мы", - говорится в подзаголовке публикации.
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