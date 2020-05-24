Американская компания приобрела один из лучших украинских стадионов, - СМИ (45)

Рубрика 2020.05.24 17:30

Американская компания приобрела на аукционе за $5 млн один из лучших стадионов Украины - "Черноморец" в Одессе. Об этом сообщает шоу "ТаТоТаке" в Facebook. По информации СМИ, стадион "Черноморец" был продан на аукционе неназванной американской компании за $5 млн (139 млн грн). В последнее время стадион принадлежал государственному Фонду гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и был продан с семнадцатой попытки.