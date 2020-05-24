Китай заявил, что приближается к новой Холодной войне с США (33)

Контракты.ua 2020.05.24 14:07

Некоторые политсилы США искажают реальность и провоцируют конфронтацию с Китаем. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая в Twitter в воскресенье, 24 мая. Кроме коронавируса в США также распространяется и "политический вирус", который направлен на клевету и нападки на КНР, утверждают китайские дипломаты. "Некоторые политики игнорируют основные факты и выдвигают бесчисленные лживые комментарии и теории заговора в отношении Китая...