Забор возле дома Зеленского обклеили плакатами, жгли файеры (87)

Українська правда 2020.05.24 17:10

Воскресенье, 24 мая 2020, 16:46 Павел Багмут, Укринформ Участники акции "Стоп реванш", которая началась раньше на Майдане Независимости, пришли к дому на улице Грушевского, где якобы проживает президент Владимир Зеленский. Источник: Укринформ, Интерфакс-Украина Все фото - Павел Багмут, Укринформ Детали: Как сообщает Укринформ, несколько тысяч участников собрались под домом президента. Они озвучили свои требования к власти и спели гимн Украины.