Участники акции "СтопРеванш" обклеили листовками забор и ворота дома, где живет Зеленский, и начали расходиться (39)

Интерфакс-Україна 2020.05.24 17:06

Колонна участников акции "Год Зеленского. Год реванша. #СтопРеванш" пришли к дому на улице Грушевского, 9а в центре Киева, где владеет квартирой президент Украины Владимир Зеленский. Как передаёт корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", к зданию подошли около тысячи людей с национальной символикой и флагами политических партий "Национальный корпус", "Демократическая секира", ВО "Свобода" и общественной организации "Дело громад".