Семь украинских моряков, захваченных пиратами в плен, освобождены, - Кулеба (59)

- Освобождены украинские моряки, которых в марте захватили пираты : В Час Пик 22:44
- Семерых украинских моряков освободили из плена африканских пиратов : Всеукраинские вести 21:56
- Украинских моряков освободили из плена пиратов в Гвинейском заливе, - Кулеба : ASPInews 21:31
- Из плена освободили захваченных пиратами украинских моряков, - МИД : НикВести 21:07
- Захват украинцев в Гвинейском заливе: моряков освободили из плена пиратов : Всеукраинские вести 20:56
- Захваченных пиратами украинцев освободили из плена у берегов Африки : Верже 20:12
- Семерых украинских моряков освободили из плена африканских пиратов : Антикор.com.ua 20:11
- В МИД Украины сообщили о судьбе захваченных пиратами в Гвинейском заливе украинцев : Народный Корреспондент 20:08
- Семерых украинских моряков освободили из плена африканских пиратов : ГЛАВПОСТ 20:05
- Украинцы, захваченные пиратами в Гвинейском заливе, освобождены : 2000.ua 20:00
- Семерых украинцев взяли в плен пираты посреди Гвинейского залива, министр Кулеба поделился деталями : Znaj.ua 19:46
- Кулеба: Украинцы, захваченные пиратами в Гвинейском заливе, освобождены : Journalist.today 19:46
- Семерых украинцев, захваченных пиратами в Гвинейском заливе, освободили - Кулеба : UATV 19:44
- Семерых украинских моряков освободили из плена африканских пиратов : Новости без границ 19:37
- Захваченных пиратами украинцев освободили из плена у берегов Африки : Шиповник.ua 19:33
- Из плена пиратов освободили семь украинцев, захваченных у берегов Африки : 5 Канал 19:30
- Из плена освободили захваченных пиратами украинских моряков, - МИД : #Буквы 19:19
- Захваченных пиратами украинцев освободили из плена у берегов Африки : Местные вести 19:11
- В МИДе сообщили об освобождении из плена украинских моряков : Mk.Mk.Ua 19:07
- Украинских моряков вырвали из лап пиратов : Хвиля 19:05
- В МИД Украины сообщили о судьбе захваченных пиратами в Гвинейском заливе украинцев : Информационное Сопротивление 18:42
- Украинских моряков освободили из пиратского плена в Африке : RegioNews 18:41
- Украинцев освободили из плена пиратов : Соцпортал 18:35
- 7 украинских моряков освобождены из плена африканских пиратов : Украина криминальная 18:32
- Кулеба сообщил об увольнении украинцев, задержанных пиратами в Гвинейском заливе : Газета День 18:24
- Украинских моряков освободили из плена африканских пиратов : FaceNews 18:15
- Украинских моряков освободили из плена африканских пиратов : БессарабiЯ.UA 18:12
- Захваченных пиратами украинцев освободили из плена у берегов Африки : Вечерние Вести 17:56
- Захваченные в Гвинее украинцы освобождены из пиратского плена : UA.news 17:47
- Захваченные пиратами украинские моряки уже на свободе : Сегодня.ua 17:46
- Захваченных пиратами у берегов Африки украинцев освободили из плена : Західна iнформаційна корпорація 17:45
- Два месяца в плену: семерых захваченных пиратами в Гвинейском заливе украинцев освободили : Українські Новини 17:44
- Семь украинских моряков, захваченных пиратами в плен, освобождены, - Кулеба : Iнше ТВ 17:43
- Украинские моряки, которых 22 марта захватили пираты, освобождены : Українська правда 17:40
- Скоро отправятся домой. Кулеба заявил, что украинцы, которых захватили пираты в Гвинейском заливе, освобождены : Новое Время 17:40
- Захваченных пиратами у берегов Африки украинских моряков освободили из плена : Транспортный бизнес 17:40
- Из плена пиратов освободили семерых украинцев, захваченных в конце марта в Гвинейском заливе : LB.ua 17:37
- В МИДе сообщили об освобождении украинцев из плена пиратов : Lenta.ua 17:37
- Захваченных пиратами украинцев освободили из плена : Главное 17:35
- Семерых украинских моряков освободили из плена африканских пиратов : Факты 17:34
- Пираты освободили захваченных в Гвинейском заливе украинцев : Еспресо TV 17:33
- Украинцев, захваченных в Гвинейском заливе, освободили, - МИД : Depo 17:32
- Украинцы, захваченные пиратами в Гвинейском заливе, освобождены - Кулеба : Укринформ 17:31
- Захваченных пиратами вблизи Африки украинских моряков освободили - Кулеба : Ракурс 17:22
- В Нигерии пираты освободили из плена семеро украинских моряков : Комсомольская Правда в Украине 17:16