Семь украинских моряков, захваченных пиратами в плен, освобождены, - Кулеба (59)

Iнше ТВ 2020.05.24 17:43

Как сообщало "Інше ТВ", 22 марта в Гвинейском заливе пираты взяли в плен семь украинских моряков. В настоящий момент они освобождены. Об этом в своем твиттере сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. "22 марта пираты захватили в Гвинейском заливе 7 граждан Украины, членов экипажа MSC TALIA F. Украинские консулы, посольство Украины в Нигерии, компания-судовладелец совместно работали, чтобы их освободить.