В ужасной аварии на Львовщине погибли четверо людей (фото) (49)

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- На дороге Киев-Чоп грузовик протаранил микроавтобус с пассажирами : Вечерние Вести 20:56
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- Смертельное ДТП на Львовщине: грузовик врезался в микроавтобус : ГЛАВПОСТ 20:05
- На Львовщине грузовик протаранил Mercedes - четверо погибших : Фраза.ua 19:36
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- Грузовик разбил микроавтобус, четыре человека погибли на месте: фото смертельного ДТП (18+) : Vector News 19:19
- На Львовщине грузовик протаранил Mercedes? четверо погибших : NewsMir.info 19:16
- На Львовщине грузовик протаранил микроавтобус, четверо погибших : Мрия Запорожьe 19:12
- На Львовщине грузовик протаранил Mercedes? четверо погибших : NewsMir.info 19:06
- Май, 24 в 19:05 Смертельное ДТП на Львовщине: грузовик врезался в микроавтобус : ICTV Факти 19:06
- На Львовщине грузовик протаранил маршрутку. Погибли четыре человека, есть пострадавшие : Українські Новини 18:44
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- На Львовщине столкнулись грузовик и микроавтобус: 4 жертвы и 4 раненых : ГЛАВПОСТ 18:35
- На Львовщине столкнулись грузовик и микроавтобус: 4 жертвы и 4 раненых : Антикор.com.ua 18:12
- На Львовщине столкнулись грузовик и микроавтобус: 4 погибших : Українська правда 18:10
- На дороге Киев-Чоп грузовик протаранил микроавтобус с пассажирами : РБК-Україна 18:10
- На трассе Киев-Чоп грузовик столкнулся с микроавтобусом : MIGnews.com.ua 18:08
- В ужасной аварии на Львовщине погибли четверо людей (фото) : NewsMir.info 18:05
- Во Львовской области грузовик врезался в микроавтобус - 4 человека погибли : ДнепрCity.net 18:04
- Страшное ДТП на Львовщине: грузовик протаранил микроавтобус, четверо погибших (ФОТО) : DsNews 18:03
- Под Львовом в ДТП погибли четыре человека. Еще четверо попали в больницу : Страна.ua 18:01
- На Львовщине грузовик влетел в микроавтобус, четверо погибших : Укринформ 18:01
- Во Львовской области грузовик врезался в микроавтобус - 4 человека погибли : Українські національні новини 17:32
- На Львовщине грузовик протаранил микроавтобус, четверо погибших : РИА Мелитополь 17:26
- Во Львовской области грузовик врезался в микроавтобус - 4 человека погибли : DailyUA 17:24
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