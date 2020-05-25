В Британии еще 118 человек умерли от коронавируса (24)

Всеукраинские вести 2020.05.25 05:56

Новости мира:Всего в Великобритании зафиксировано 36 тыс 793 летальных случая. В Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии за сутки от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 118 человек. Об этом говорится в сообщении Департамента здравоохранения и социальной защиты Британии в Twitter. Вчера, 23 мая, сообщалось о смерти 282 человек, 22 мая - 351 человека. Всего в Британии с начала пандемии зафиксировано 36 тыс.