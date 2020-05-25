В Британии еще 118 человек умерли от коронавируса (24)

2020.05.25 (24)2020.05.24 (304) →
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- В Испании за сутки от коронавируса скончались 70 человек : Всеукраинские вести 06:56
- Май, 25 в 6:15 Коронавирус в мире: количество больных на 25 мая : ICTV Факти 06:35
- От коронавируса в мире выздоровели более 2,1 миллиона человек : УНИАН 06:32
- В Британии еще 118 человек умерли от коронавируса : Всеукраинские вести 05:56
- Двадцать дней без COVID-19: европейская страна заявила о преодолении коронавируса : Факты 05:04
- Черногория стала первой страной в Европе без активных случаев COVID-19 : Всеукраинские вести 04:56
- Новых больных нет: Первая страна в Европе готовиться заявить о победе над пандемией COVID-19 : Зеркало недели. Украина 04:16
- В России произошла вспышка коронавируса в психбольнице : УНИАН 03:32
- Черногория первой в Европе избавилась от коронавируса : NewsMir.info 03:06
- Черногория первой в Европе избавилась от коронавируса : ДнепрCity.net 03:04
- В Черновицкой области - 55 новых случаев заболевания коронавирусом : 112.ua 03:00
- Черногория первой в Европе избавилась от коронавируса : РБК-Україна 02:40
- Черногория стала первой страной в Европе без активных случаев COVID-19 : Гордон 02:35
- На Буковине за сутки добавилось еще 55 случаев COVID-19 : Укринформ 02:16
- Черногория стала первой одолевшей COVID-19 страной в Европе - там не фиксировали новых случаев 20 дней подряд : UAzmi 01:14
- В Беларуси более 36 тысяч зараженных коронавирусом и 200 умерших : Антикор.com.ua 01:11
- Правозащитники: в Крыму занижают данные по COVID-19 : Всеукраинские вести 00:56
- В Харьковской области количество заболевших COVID-19 превысило 900 человек. Двое скончались : Вечерний Харьков 00:50
- В Беларуси более 36 тысяч зараженных коронавирусом и 200 умерших : Новости без границ 00:37
- В Британии еще 118 человек умерли от коронавируса : Телеграф.com.ua 00:12
- За сутки в Донецкой области пять новых случаев заболевания : Знамя индустрии 23:59
- В Днепре у 4 жителей выявили коронавирус : Днепровский вестник 23:52