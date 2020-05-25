За последние сутки зафиксировано 259 новых случаев (252)

Waves-ua 2020.05.25 11:56

25.05.2020 Share Print Facebook Twitter Telegram Viber WhatsApp В Украине зафиксировано 21 245 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщает пресс-служба Минздрава. При этом за последние сутки зафиксировано 259 новых случаев. "По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 25 мая в Украине 21245 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 623 летальных, 7234 пациенты