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Стало известно, что заработает в Киеве с 23 мая

Стало известно, что заработает в Киеве с 23 мая (11)

Повінь.com.ua 2020.05.24 23:19
24.05.2020 Столица перешла к следующему этапу ослабления карантина В Киеве с 23 мая разрешили возобновление работы магазинов и наземного общественного транспорта. Об этом огласили на пресс-брифинге по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям Киевской городской госадминистрации, передает портал "Хвиля". Решение было принято на основе данных недельной динамики появления новых заражений коронавирусом. С 23 мая в столице разрешена работа:
КАРАНТИН, МЕТРОПОЛИТЕН, МЕТРО, МИНЗДРАВ, МАСКА, СТЕПАН, Степанов, Украина, Киев, Харьков
2020.05.25 (11)

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