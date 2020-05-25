Стало известно, что заработает в Киеве с 23 мая (11)

Повінь.com.ua 2020.05.24 23:19

24.05.2020 Столица перешла к следующему этапу ослабления карантина В Киеве с 23 мая разрешили возобновление работы магазинов и наземного общественного транспорта. Об этом огласили на пресс-брифинге по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям Киевской городской госадминистрации, передает портал "Хвиля". Решение было принято на основе данных недельной динамики появления новых заражений коронавирусом. С 23 мая в столице разрешена работа: