Стало известно, что заработает в Киеве с 23 мая (11)

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- В Киеве открылось метро : Українська правда 07:10
- В Киевском метрополитене разъяснили режим работы подземки после запуска : Lenta.ua 07:07
- С 24 мая транспортом Днепра можно будет воспользоваться без спецбилета: какие маршруты ходят : 0462.ua Чернигов 07:00
- В Харькове открыли метро : Главное 06:35
- Какие маршрутки начнут ездить в Днепре с 25 мая : Днепровская Панорама 06:02
- Киевское метро: в подземке объявили "карантинный" режим работы : GlavPost.Com 03:37
- Киевское метро: в подземке объявили "карантинный" режим работы : GlavPost.Com 02:37
- Метрополитен в Киеве будет запускаться в максимально интенсивном режиме. КП Макогон : UAzmi 02:14
- Киевское метро: в подземке объявили "карантинный" режим работы : Подробности.ua 01:39
- Открытие метро в Киеве: в подземке сообщили время начала работы и интервал движения поездов : NewsMir.info 01:06
- Открытие метро в Киеве: в подземке сообщили время начала работы и интервал движения поездов : УНИАН 01:02