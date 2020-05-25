В Украине с сегодняшнего дня разрешена работа детсадов: правила (48)

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- Восемь областей не готовы к ослаблению карантина - Минздрав : Хвиля 13:35
- В Запорожской ОГА разъяснили, должны ли дети носить медицинские маски в детских садиках : SkyNewsZP 13:34
- Восемь областей Украины не готовы ко второму этапу смягчения карантина - Минздрав : УНИАН 13:32
- В Киевской области уже завтра ослабят карантин - что разрешат : 5 Канал 13:31
- Останутся под запретом. О проведении массовых мероприятий в Украине сможем говорить ближе к 22 июня, - Минздрав : Антикор.com.ua 13:12
- До конца карантина концертов в Украине не будет : Мрия Запорожьe 13:12
- Останутся под запретом. О проведении массовых мероприятий в Украине сможем говорить ближе к 22 июня, - Минздрав : Новости без границ 13:07
- Детские сады в Краматорске пока не откроются : Kramatorsk Post 12:54
- До конца карантина концертов в Украине не будет : Версии.com 12:50
- Май, 25 в 12:12 Метро, детсады и ГМС: что в Украине заработало 25 мая : ICTV Факти 12:36
- В Киевской области с 26 мая ослабят карантин : Хвиля 12:35
- С 25 мая в Украине планируют открыть детские сады : Лента новостей Днепра 12:23
- В Украине с сегодняшнего дня разрешена работа детсадов: правила : RUpor.info 12:11
- В Украине с сегодняшнего дня разрешена работа детсадов, но по определенным правилам : Барометр Южноукраинска 12:11
- Детсадам разрешили работать: что изменится : Хвиля 12:05
- Сегодня в Украине открываются детсады: что нужно знать родителям : Всеукраинские вести 11:57
- В Украине открываются детсады : Waves-ua 11:56
- В Киевской области ослабят карантин с 26 мая : Новое Время 11:40
- В Украине сегодня открываются детсады, в Киеве - с 1 июня : РБК-Україна 11:40
- Стало известно, когда в Киеве откроются детские сады : Lenta.ua 11:37
- Что и когда заработает в Киевской области: названа дата и перечень разрешений : Главред 11:35
- Не соответствуют критериям. В Минздраве назвали регионы Украины, которые остались без ослабления карантина : Эхо Киева 11:30
- До конца карантина концертов в Украине не будет : Вибори в Україні та світі 11:15
- В КОГА назвали дату смягчение карантина в Киевской области : Bigmir)net Новости 11:08
- Стало известно, когда Киевщина начнет смягчать карантин : Lenta.ua 11:07
- Без масок, но на безопасном расстоянии - МОЗ обнародовало рекомендации для работы детсадов : Всеукраинские вести 10:56
- Детсады в Украине возобновят свою работу : ГолосUA 10:35
- С сегодняшнего дня разрешено работу детсадов : ПрессОрг24 10:34
- Без масок, но на безопасном расстоянии - МОЗ обнародовало рекомендации для работы детсадов : Pravo.ua 10:33
- В Украине открываются детсады - какие правила для детей, родителей и персонала : 5 Канал 10:31
- 25.05.2020 В Украине изменились правила пассажирских перевозок. Запоминайте, иначе пойдете пешком : NewsProUA 10:21
- Ослабление карантина в Украине: что заработает с 25 мая : Vector News 10:18
- В Украине с сегодняшнего дня разрешена работа детсадов, но по определенным правилам : УНИАН 10:17
- Сегодня в Украине открываются детсады: перспективы в Краматорске : Восточный проект 10:15
- Останутся под запретом. О проведении массовых мероприятий в Украине сможем говорить ближе к 22 июня - Минздрав : Новое Время 10:11
- С сегодняшнего дня разрешено работу детсадов : ДнепрCity.net 10:04
- С 25 мая в Украине планируют открыть детские сады : 34 телеканал Днипро 10:04
- В Украине начали работать детские сады - Минздрав : RegioNews 09:41
- Ослабление карантина в Украине: что заработает с 25 мая : Днепр Час 09:28
- Ослабление карантина в Украине: что заработает с 25 мая : 7ya-media.com 09:06
- С сегодняшнего дня разрешено работу детсадов : Українські національні новини 08:47
- Ослабление карантина: что заработает в Украине с 25 мая : NewsOne 08:38
- В Украине начали работать детсады: инструкции для детей, родителей и персонала : DsNews 08:33