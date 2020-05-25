В Украине с сегодняшнего дня разрешена работа детсадов: правила (48)

RUpor.info 2020.05.25 12:11

На фоне послабления в Украине карантина 25 мая детские сады возобновят свою работу. Такое решение на своем заседании Кабмин принял еще 20 мая. Однако, чтобы пребывание в детских учреждениях было безопасным, прежде всего для детей, Минздрав утвердил определенные рекомендации. Так, среди общих рекомендаций к работе детских садов, по данным Минздрава, является следующее: Перед началом работы учреждения всем работникам измеряют температуру.