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В Украине с сегодняшнего дня разрешена работа детсадов: правила

В Украине с сегодняшнего дня разрешена работа детсадов: правила (48)

RUpor.info 2020.05.25 12:11
На фоне послабления в Украине карантина 25 мая детские сады возобновят свою работу. Такое решение на своем заседании Кабмин принял еще 20 мая. Однако, чтобы пребывание в детских учреждениях было безопасным, прежде всего для детей, Минздрав утвердил определенные рекомендации. Так, среди общих рекомендаций к работе детских садов, по данным Минздрава, является следующее: Перед началом работы учреждения всем работникам измеряют температуру.
КАРАНТИН, УКРАИНА, САД, ВОРС, МИНЗДРАВ, АНТИСЕПТИК, Степанов, Украина, Киев
2020.05.25 (48)

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