Открытие метро в Киеве: как работает, правила и условия (57)

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- Киевские ТРЦ могут открыть на этой неделе : Новости без границ 14:07
- В метро объяснили, почему киевляне не штурмовали подземку : Українська правда 13:40
- Столичное метро оказалось практически опустевшим в день открытия после карантина : NewsOne 13:08
- Запуск метро в Днепре: когда и при каких условиях заработает : УНИАН 13:02
- В Киевской области с 26 мая смягчат карантин: что возобновит работу : Klymenko time 12:51
- Количество пассажиров в метро сократилось вдвое : Status Quo 12:42
- Открытие метро: безопасно ли пользоваться подземным транспортом : Слово і Діло 12:41
- Как метро в Киеве возобновило свою работу: фоторепортаж УНИАН : УНИАН 12:32
- В Киеве возобновил работу метрополитен : Електронні Вісті 12:30
- Первый день открытия метро в Киеве не вызвал ажиотажа у пассажиров : Depo 12:26
- Количество пассажиров в харьковской подземке уменьшилось вдвое, - мэрия : Depo 12:25
- Из метро не будут выводить пассажиров без масок : Status Quo 12:12
- Как работает метро Киева в первый день после карантина: эксклюзивные фото и видео : Обозреватель 12:09
- Вагоны практически пустые: появились интересные фото и видео из метро в Киеве : Новости Киева 11:52
- Открытие метро в Киеве: как работает, правила и условия : УНИАН 11:47
- В Киеве заработало метро : Источник.info 11:45
- В Днепре отложили запуск метро : Слово і Діло 11:41
- В столице заработал метрополитен : 2000.ua 11:30
- Маски и контроль температуры: в харьковском метро рассказали о новых правилах для пассажиров : Vgorode.ua 11:15
- В Киеве запустили метро: как пользоваться подземкой во время пандемии : Народна Правда 11:08
- Вагоны практически пустые: появились интересные фото и видео из метро в Киеве : Луганский Радар 10:55
- Киевляне рванули в открытое метро и "провалили" план Кличко - без перчаток, дистанции и с температурой : Znaj.ua 10:46
- Вагоны практически пустые: появились интересные фото и видео из метро в Киеве : Апостроф 10:45
- Открытие метро в столице: киевляне не спешат в подземку : ПрессОрг24 10:34
- В Киеве запустили метро : Позиция 10:31
- В Киеве после двухмесячного перерыва открылось метро. Фото : Новости Ю 10:16
- Вагоны пустые, температурного скрининга нет: НАШ узнал, как функционирует метро в первый день работы : Медіаплатформа "НАШ" 10:13
- Киевские ТРЦ могут открыть на этой неделе : Олигарх Медиа 10:12
- В Киеве заработало метро. Фото : РепортерUA 10:11
- В столице заработал метрополитен : Нова Влада 10:08
- 2020-05-25 08:00:29 В Киеве открыли метро : Mintrans 10:06
- В Киеве запустили метро: что происходит на станциях и в вагонах (ФОТО) : ГолосUA 10:05
- Сегодня, 09:19 В Киеве открылось метро. Фото : Вести-UA 09:51
- В КГГА сообщили, кого не пустят в метро после восстановления работы : ТОнеТО 09:44
- Киевская подземка поехала после двухмесячного простоя : Сумські Дебати 09:32
- Открытие метро в столице: киевляне не спешат в подземку : Українські національні новини 09:32
- Открытие метро в столице: киевляне не спешат в подземку : DailyUA 09:24
- В Киеве наконец-то открыли метро: Что изменилось? : Без Табу 09:17
- В Киеве запустили метро: фото и видео из обновленной подземки : Новости Киева 08:53
- фото Сегодня в Киеве запустили метро - открыты все станции, но впускают только в масках : Известия в Украине 08:45
- В Киеве открылось метро после двухмесячного простоя, фото : Судебно-юридическая газета 08:39
- В Киеве начал работать метрополитен : Західна iнформаційна корпорація 08:15
- В Киеве "запустили" метро : Подробности.ua 08:09
- В Киеве заработало метро : Еспресо TV 08:03
- В Киеве впервые за 2 месяца заработало метро [видео] : Комсомольская Правда в Украине 08:01
- В Киеве возобновил работу метрополитен : УСБН Запорiжжя 08:00