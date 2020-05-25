Открытие метро в Киеве: как работает, правила и условия (57)

УНИАН 2020.05.25 11:47

11:40, 25 мая 2020 После двухмесячного закрытия из-за карантинных ограничений в столице возобновила работу подземка. Возобновление работы метро в Киеве / фото УНИАН Сегодня, 25 мая, после двух месяцев карантина и вынужденного простоя в Киеве вновь заработал метрополитен.Как возобновляла работу столичная подземка Движение на всех линях киевского метрополитена началось по обычному графику, большинство станций открылись около 5:45.