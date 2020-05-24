Столичный метрополитен заработает полноценно с 25 мая (1)

Нова Влада 2020.05.24 12:08
Нова Влада
24 мая 2020 - 10:36
В Киеве с 25 мая в обычном режиме начнет работу метрополитен, а также все
рынки и ярмарки, сообщил заместитель главы Киевской городской
государственной администрации (КГГА) Петр Пантелеев по результатам
заседания комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, пишет сайт КГГА, передает Нова
Влада.
"С 25 мая с соблюдением всех норм и регламентов заработает метрополитен в
обычном режиме.
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