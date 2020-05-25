Стоимость проезда на метро в Харькове повышать не будут - мэрия (74)

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- В Киевском метрополитене объяснил отсутствие ажиотажа в первый день работы : DsNews 13:33
- После двухмесячного перерыва в Киеве заработало метро: кадры из подземки : Український Бізнес Ресурс 13:14
- Официальная информация относительно возобновления работы метро в Днепре : Наше Місто Дніпро 13:13
- Харьковчан без масок насильно выводить из метро не будут : KharkivToday 13:04
- Стоимость проезда на метро в Харькове повышать не будут - мэрия : Харьков Один 12:57
- Желающих воспользоваться метро в Харькове существенно уменьшилось : Харьков Один 12:57
- Метро Киева и Харькова возобновили работу: что происходит в подземке : Всеукраинские вести 12:56
- Карантинные меры стараются соблюдать: в сети появились фото и видео из метро в Киеве : Klymenko time 12:51
- В харьковском метро резко сократилось количество пассажиров : Город Х 12:40
- В Харькове метро возобновило свою работу, а в Днепре еще не приняли решение о запуске : Прямий канал 12:31
- В Харькове запустили метрополитен: часть пассажиров без масок (ФОТО, ВИДЕО) : Ракурс 12:22
- В первый день после возобновления работы метро в подземку Киева не пустили пассажира : ReplyUA.net 12:11
- После ослабления карантина пассажиропоток в метро Харькова уменьшился вдвое : Медиа-группа Объектив 12:10
- Как в Харькове запускали метро (фото) : Главное 12:05
- С возвращением: в Харькове после двух месяцев карантина открылось метро : KharkivToday 12:04
- В Харькове заработало метро: первые итоги (фото, видео) : Город Х 11:39
- В Днепре отложили запуск метрополитена : Lenta.ua 11:37
- В Киеве и Харькове возобновил работу метрополитен (видео) : Центр Транспортных Стратегий 11:21
- В Киеве и Харькове открылось метро (ВИДЕО+ФОТО) : Паноптикон 11:14
- Метро Киева и Харькова возобновили работу: что происходит в подземке : Антикор.com.ua 11:11
- Харьковчане дождались - метро возобновило свою работу : Весь Харьков 11:10
- Метро в Днепре остается закрытым: причина : Народна Правда 11:08
- Смягчение карантина: метро Харькова снова работает : Харьков Один 10:57
- Метро в Днепре не открыли 25 мая: названа причина : Луганский Радар 10:55
- Метро в Харькове возобновило работу: подробности : Судебно-юридическая газета 10:38
- Метро Киева и Харькова возобновили работу: что происходит в подземке : Новости без границ 10:37
- Не соблюдая дистанцию: как вели себя харьковчане в первый день работы метро (ВИДЕО) : ГолосUA 10:35
- Харьковское метро возобновило работу : ПрессОрг24 10:34
- Харьковчане дождались - метро возобновило свою работу : АТН 10:31
- В Киеве и Харькове возобновили работу метрополитена : Fin.org.ua 10:30
- Метро в Днепре не открыли 25 мая: названа причина : Апостроф 10:30
- День, когда метро восстановилось : Центр Транспортных Стратегий 10:21
- В Киеве и Харькове возобновили работу метрополитена : NewsMir.info 10:15
- В Киеве и Харькове возобновили работу метрополитена : Укрудпром 10:14
- Метро Киева и Харькова возобновили работу: толпы ломанулись, забыв о дистанции : Местные вести 10:11
- Харьковчанам напоминают, что доступ в метро - только в маске : Медиа-группа Объектив 10:10
- В Киеве заработало метро: первые видео из подземки после двухмесячного карантина : ЛІГАБізнесІнформ 10:07
- В Харькове метро возобновило работу после 69 дней простоя : NewsRoom.kh.ua 10:06
- В Киеве возобновил работу метрополитен : Громадське телебачення 10:06
- Метро в Днепре осталось закрытым, несмотря на ослабление карантина: названа причина : Факты 10:04
- В Харькове открылось метро, но людей там немного (фото, видео) : УНИАН 10:02
- В Киеве и Харькове открыли метро : Data.ua 10:02
- Метро в Харькове тоже возобновило работу - видео из подземки : 5 Канал 10:00
- Карантин. В Киеве и Харькове открылось метро - правила проезда : Kramatorsk.info 09:51