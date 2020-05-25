Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Стоимость проезда на метро в Харькове повышать не будут - мэрия

Стоимость проезда на метро в Харькове повышать не будут - мэрия (74)

Харьков Один 2020.05.25 12:57
12:49 Убытки Харьковского метрополитена за время двухмесячного простоя в связи с карантином составили более 180 млн. грн. Об этом сегодня, 25 мая, сообщил журналистам генеральный директор КП "Харьковский метрополитен" Вячеслав Стаматин. По его словам, несмотря на то, что предприятие более двух месяцев не работало в полном объеме и не осуществляло перевозку пассажиров, штат сотрудников удалось сохранить в полном составе.
МЕТРО, МЕТРОПОЛИТЕН, МАСКА, ХАРЬКОВ, ПОДЗЕМКА, КАРАНТИН, Харьков, Киев, Украина
2020.05.25 (74)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2020
© InfoStream, 2020