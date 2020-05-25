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Во Львове начали делать высокоточные ИФА-тесты на антитела к коронавирусу

Во Львове начали делать высокоточные ИФА-тесты на антитела к коронавирусу (37)

Барометр Южноукраинска 2020.05.25 12:12
25 мая 2020, 11:58 Во Львове начали делать высокоточные ИФА-тесты (иммуноферментный анализ) на антитела к коронавирусу Covid-19. Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовой на своей странице в Facebook. По словам мэра, первые ИФА-тесты уже делают медработникам больницы скорой помощи. - "Этот вид тестирования позволяет посмотреть наличие антител в организме человека и узнать, болел ли человек коронавирусом.
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2020.05.25 (37)

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