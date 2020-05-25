Во Львове начали делать высокоточные ИФА-тесты на антитела к коронавирусу (37)

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- Во Львове начали тестировать на антитела к коронавирусу : Українські національні новини 14:02
- Самая критическая неделя для АПЛ. Новые проблемы рестарта и повторные тесты игроков : UA-Футбол 13:43
- Во Львове начали делать тесты на иммунитет к коронавирусу : RUpor.info 13:41
- В Украине начали делать ИФА-тесты на коронавирус: кого тестируют первыми : Hronika.info 13:40
- Львовян начали тестировать на иммунитет к коронавирусу : Lenta.ua 13:37
- Во Львове начали проводить ИФА-тесты на коронавирус (это чтобы точно знать, переболела им человек) : IPress.ua 13:06
- Во Львове началось тестирование на антитела к COVID-19 : Ирта-Fax 12:44
- Жителей Львова начали тестировать на антитела к коронавирусу : GlavPost.Com 12:37
- Во Львове запустили ИФА-тестирование на антитела к коронавирусу сотрудников больницы скорой помощи : Фокус 12:34
- Во Львове начали проводить ИФА-тестирование на антитела к коронавирусу - Садовый : Эхо Киева 12:31
- Во Львове начали делать высокоточные ИФА-тесты на антитела к коронавирусу : Барометр Южноукраинска 12:12
- Во Львове начали делать высокоточные ИФА-тесты на антитела к коронавирусу : Новости N 12:08
- Во Львове начали проводить ИФА-тесты на коронавирус (это чтобы точно знать, переболел ли им человек) - Садовый : Громадське телебачення 12:06
- Во Львове начали проводить ИФА-тестирование на антитела к коронавирусу : Главком 12:05
- АПЛ получила разрешение от правительства на возобновление контактных тренировок в группах : Dynamomania.com 12:03
- Во Львове начали делать тесты на наличие антител к COVID-19 : Новое Время 11:40
- Во Львове медикам больницы скорой помощи начали делать тесты на антитела к коронавирусу : LB.ua 11:37
- Во Львове началось тестирование на антитела к COVID-19 : ForUm 11:34
- Во Львове начали высокоточное ИФА-тестирование на антитела к коронавирусу : УНИАН 11:32
- Во Львове начали делать высокоточные тестирования на антитела к Covid-19 : Вести.ua 11:14
- Во Львове начали проводить ИФА-тестирование : Телеграф.com.ua 11:12
- Во Львове стартовало тестирование на антитела : Слово і Діло 11:11
- Во Львове начали проводить ИФА-тестирование : РБК-Україна 11:10
- Во Львове начали проводить ИФА-тесты : НикВести 11:07
- Май, 25 в 10:47 ИФА-тесты на иммунитет к Сovid-19 начали делать во Львове : ICTV Факти 11:06
- Во Львове начали проводить ИФА-тесты - мэр : Интерфакс-Україна 11:06
- Во Львове начали делать высокоточные ИФА-тесты на антитела к коронавирусу : 112.ua 11:00
- Во Львове начали делать тесты на иммунитет к коронавирусу : Західна iнформаційна корпорація 10:45
- Во Львове начали делать тесты на иммунитет к коронавирусу : UAzmi 10:44
- Во Львове начали тестировать на иммунитет к коронавирусу : TK Media 10:43
- Во Львове начали массовое тестирование на антитела к коронавирусу : RegioNews 10:41
- Во Львове начали делать тесты на иммунитет к коронавирусу : Українська правда 10:40
- В Украине начали делать ИФА-тесты на коронавирус: кто попал в первую волну : Обозреватель 10:39
- Во Львове началось тестирование на антитела к коронавирусу : ЛІГАБізнесІнформ 10:37
- Во Львове началось массовое ИФА-тестирование на коронавирус : DsNews 10:33
- Во Львове начали делать тесты на антитела к COVID-19 : Рубрика 10:30