Во Львове начали делать высокоточные ИФА-тесты на антитела к коронавирусу (37)

Барометр Южноукраинска 2020.05.25 12:12

25 мая 2020, 11:58 Во Львове начали делать высокоточные ИФА-тесты (иммуноферментный анализ) на антитела к коронавирусу Covid-19. Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовой на своей странице в Facebook. По словам мэра, первые ИФА-тесты уже делают медработникам больницы скорой помощи. - "Этот вид тестирования позволяет посмотреть наличие антител в организме человека и узнать, болел ли человек коронавирусом.