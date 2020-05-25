В Киеве и Харькове возобновлена работа метрополитена (41)

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- Метро Харькова после карантина: что будет с ценами на проезд : Харків Таймс 13:43
- Проезд в метро дорожать не будет - мэрия : Status Quo 13:13
- В Киеве возобновили работу метро: как работает подземка во время карантина : Аргументы и Факты Украина 13:09
- В Киеве не пустили гражданина в метро в первый день работы подземки : Kiev24 12:51
- Неограниченное количество пассажиров, но все в масках и перчатках: новые правила для проезда в метро Киева : ТОнеТО 12:43
- В Киеве ослабили карантин: как столичный транспорт выходит из спячки : ТОнеТО 12:43
- В Харькове после карантина начал работать метрополитен : Медиа-группа Объектив 12:10
- В Киеве не пустили гражданина в метро в первый день работы подземки : РБК-Україна 12:10
- Как выглядит метро Киева в первый день возобновления работы. ФОТОРЕПОРТАЖ : Еспресо TV 12:03
- "Дикого" ажиотажа пока нет: эксклюзивные фото из подземки Киева : Луганский Радар 11:55
- В Киеве и Харькове возобновлена работа метрополитена : Версии.com 11:51
- В Киеве и Харькове открыли метро: что нужно знать : thePage 10:42
- В Киеве и Харькове возобновлена работа метрополитена : Интерфакс-Україна 10:36
- Киевская подземка возобновила работу: что нужно знать на время карантина : Медіаплатформа "НАШ" 10:13
- Май, 25 в 10:03 Метро в Харькове возобновило работу: как работает и новые правила : ICTV Факти 10:06
- В Харькове открыли метро: что нужно знать пассажирам : Сегодня.ua 09:46
- В Харькове метро тоже возобновило работу : Слово і Діло 09:41
- В Киеве возобновилась работа метро : Hubs 09:40
- Метрополитен выдвинул условия проезда в Киеве : Контракты.ua 09:37
- В Киеве восстановил работу метрополитен: какие правила будут действовать для пассажиров : ДонПресс 09:28
- В Киеве и Харькове заработал метрополитен: правила проезда : NewsOne 09:08
- В Киеве и Харькове заработало метро: правила проезда : Хвиля 09:05
- Сегодня в Киеве запустят метро. Что изменится в работе подземки : From-UA.com 09:04
- Опубликованы правила входа в столичное метро : Новости Киева 08:53
- В Киеве и Харькове возобновилась работа метро: правила проезда : UA.news 08:47
- В Киеве открылось метро (Новые правила работы столичной подземки) : ITC.ua 08:45
- Опубликованы правила входа в столичное метро : Lenta.ua 08:37
- В Киеве после двух месяцев карантина запустился метрополитен: правила проезда : Фокус 08:34
- В Киеве и Харькове заработало метро : Donbass.UA 08:33
- Карантин. В Киеве и Харькове открылось метро - правила проезда : ЛІГАБізнесІнформ 08:07
- Сегодня Киев и Харьков возобновляет работу метро: что стоит знать о новых правилах (видео) : NewsMir.info 08:06
- В Киеве открыли метро: новые правила работы : Главное 08:05
- В Киеве возобновил работу метрополитен : Gazeta.ua 08:05
- В Киеве заработало метро : Depo 08:02
- Сегодня Киев и Харьков возобновляет работу метро: что стоит знать о новых правилах (видео) : УНИАН 07:47
- В Киеве открылось метро: основные правила пользования во время карантина : Українські національні новини 07:32
- 25.05.2020 Киевский метрополитен возобновил работу по новым правилам: что нужно знать украинцам : NewsProUA 07:21
- В Украине запускают метро: правила работы и как уберечься от коронавируса : Апостроф 06:15
- С сегодняшнего дня в Киеве возобновляет работу метро : OstanniPodii.com 06:14
- С температурой и без маски - нельзя. Новые правила работы киевского метро : Гордон 00:05