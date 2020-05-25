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В Киеве и Харькове возобновлена работа метрополитена

В Киеве и Харькове возобновлена работа метрополитена (41)

Версии.com 2020.05.25 11:51
В понедельник, 25 марта, в Киеве и Харькове возобновил работу метрополитен. Поезда курсируют по обычному графику. В Харькове работа метро была восстановлена в 5:30 утра. "Информируем, что доступ и передвижение по территории метрополитена без одетого респиратора или защитной маски - запрещен", - указывается в сообщении пресс-службы КП "Харьковский метрополитен" в Facebook. В Киеве пассажиры также не допускаются на станции без защитных масок.
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2020.05.25 (41)

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