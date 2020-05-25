Под Одессой автомобиль слетел с крутого берега в реку: два человека погибли (18)

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- Под Одессой автомобиль сорвался в реку: двое погибших : Судебно-юридическая газета 06:38
- Смертельная рыбалка: в Одесской области утонул автомобиль : Багнет 06:31
- В Одесской области автомобиль съехал в реку: утонули два человека : РИА Мелитополь 06:26
- В Одесской области затонул автомобиль с пограничниками : Слово і Діло 06:11
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- В реке на Одесчине выловили тела пограничников : Типичный Херсон 04:40
- Утонувшие в машине под Одессой рыбаки оказались пограничниками : Новости N 04:08
- В Одесской области из реки достали тела пограничников : FinOboz 03:34
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- Двое рыбаков, утонувших в Одесской области, оказались пограничниками : Новости N 02:08
- Трагедия в Одесской области: утонувшие рыбаки были пограничниками : Всеукраинские вести 01:56
- В реке на Одесчине выловили тела пограничников : Вибори в Україні та світі 01:15
- В Одесской области затонул автомобиль с пограничникам : MZM.zp.ua 01:12
- В реке на Одесчине выловили тела пограничников : Мрия Запорожьe 01:12
- Из реки на Одесчине достали тела пограничников : Винница Реал 01:10
- В Одесской области затонул автомобиль с людьми: погибли два пограничника : Гуру.ua 00:39
- На рыбалке под Одессой утонули двое пограничников: фоторепортаж : Зеркало недели. Украина 00:16
- На Одесчине люди в автомобиле утонули в реке : Lenta.ua 00:07