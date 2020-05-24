На Майдане от Зеленского потребовали "прекратить политику капитуляции перед Россией" (3)

Зеркало недели. Украина 2020.05.24 19:16
24 мая, 18:45
Киевляне вышли на акцию протеста против политики на Донбассе и требовали
уволить руководителя ОП Андрея Ермака.
В Киеве на Майдане Независимости в воскресенье 24 мая на акцию протеста
собрались около тысячи человек с главным требованием: "прекратить политику
капитуляции перед Россией".
Как сообщает "Интерфакс Украина", возле Стелы Независимости присутствовали
люди с символикой Национального корпуса, флагами политических партий
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