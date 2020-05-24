Забор возле дома Зеленского обклеили плакатами, жгли файеры (3)

Українська правда 2020.05.24 17:10
Воскресенье, 24 мая 2020, 16:46
Павел Багмут, Укринформ
Участники акции "Стоп реванш", которая началась раньше на Майдане
Независимости, пришли к дому на улице Грушевского, где якобы проживает
президент Владимир Зеленский.
Источник: Укринформ, Интерфакс-Украина
Все фото - Павел Багмут, Укринформ
Детали: Как сообщает Укринформ, несколько тысяч участников собрались под
домом президента.
Они озвучили свои требования к власти и спели гимн Украины.
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