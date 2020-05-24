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Фокус: Украина

Забор возле дома Зеленского обклеили плакатами, жгли файеры

Забор возле дома Зеленского обклеили плакатами, жгли файеры (3)

Українська правда 2020.05.24 17:10
Воскресенье, 24 мая 2020, 16:46 Павел Багмут, Укринформ Участники акции "Стоп реванш", которая началась раньше на Майдане Независимости, пришли к дому на улице Грушевского, где якобы проживает президент Владимир Зеленский. Источник: Укринформ, Интерфакс-Украина Все фото - Павел Багмут, Укринформ Детали: Как сообщает Укринформ, несколько тысяч участников собрались под домом президента. Они озвучили свои требования к власти и спели гимн Украины.
ЗЕЛЕНСКИЙ, РЕВАНШ, КИЕВ, СТОПА, АКЦИЯ, ПРОТЕСТ, Зеленский, Ермака, Киев, Украина, Россия
2020.05.25 (3)

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