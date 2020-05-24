В ужасной аварии на Львовщине погибли четверо людей (фото) (9)

УНИАН 2020.05.24 17:17

17:13, 24 мая 2020 По факту ДТП открыто уголовное производство. В ДТП погибли водитель и трое пассажиров микроавтобуса / facebook.com/MVS.LVIV В воскресенье, 24 мая, около 11:30, в селе Тухолька Львовской области грузовик столкнулся с микроавтобусом Mercedes Vito, погибли четверо людей. Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области. По предварительной информации, погибли водитель и трое пассажиров автобуса.