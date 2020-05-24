В ужасной аварии на Львовщине погибли четверо людей (фото) (9)

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- На дороге Киев-Чоп грузовик протаранил микроавтобус с пассажирами : Новости без границ 00:37
- На дороге Киев-Чоп грузовик протаранил микроавтобус с пассажирами : Антикор.com.ua 00:12
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