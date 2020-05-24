В Швеции запустили первую сеть 5G (9)

Укринформ 2020.05.24 21:31

24.05.2020 21:23 В Швеции активировали первую в стране общедоступную сеть мобильной связи 5G. Об этом сообщает dpa. "В воскресенье телекоммуникационная группа Tele2 активировала первую в Швеции общедоступную сеть мобильной связи пятого поколения (5G)", - говорится в сообщении. Теперь пользователи в Стокгольме будут иметь возможность пользоваться 5G- связью, в то время как в Гетеборге и Мальме активируют 5G вышки к 24 июня.