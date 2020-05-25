В Совете Европы заявили об угрозе биологических атак после пандемии (48)

Шиповник.ua 2020.05.25 11:33

11:12 25.05.2020 Эксперты Совета Европы по борьбе с терроризмом заявили об угрозе использования биологического оружия после пандемии. По их мнению, риск использования биооружия экстремистами довольно велик. Об этом сообщает Deutsche Welle. - Нынешняя ситуация показала уязвимость современного общества перед вирусными инфекциями и их ужасающий потенциал, - сказано в заключении экспертов. Специалисты отмечают, что биоатаки могут быть очень действенными и

ЕВРОПА, ПАНДЕМИЯ, ЭКСТРЕМИСТ, ИНФЕКЦИЯ, ТЕРРОРИЗМ, УЯЗВИМОСТЬ