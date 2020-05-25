В Совете Европы заявили об угрозе биологических атак после пандемии (48)

- В Европе опасаются, что пандемия коронавируса может подать террористам идею об использовании биологического оружия : Микола.net 14:01
- Угроза применения биологического оружия стала реальней после COVID - Совет Европы : Robinzon.tv 13:41
- В Совете Европы заявили об угрозе использования коронавируса террористами : Антикор.com.ua 13:12
- В Совете Европы предупредили о новой угрозе после COVID-19 : Подробности.ua 13:09
- Риск использования биооружия после пандемии COVID-19 существенно возрастет - Совет Европы : Прямий канал 13:01
- COVID-19 как биологическое оружие: специалисты призвали готовить адекватный ответ угрозе : Багнет 13:01
- Эксперты Совета Европы предупреждают об угрозе биооружия после пандемии : УкрОП.org 12:48
- В Совете Европы предупредили об угрозе биооружия после пандемии : Экономика от Пророка 12:28
- В Совете Европы предупреждают об угрозе биологических атак террористов после завершения эпидемии COVID-19 : Ракурс 12:22
- В Совете Европе предупредили об угрозе человечеству после коронавируса : Микола.net 12:02
- В СЕ предупреждают о возросшем риске использования биооружия : Источник.info 11:45
- Эксперты Совета Европы по борьбе с терроризмом обеспокоены угрозой применения биологического оружия : Информационный навигатор 11:41
- Биооружие в руках террористов: в ЕС предупредили о последствиях пандемии : Гуру.ua 11:39
- Коронавирус могут использовать террористы: Европу предупредили о новой угрозе : Обозреватель 11:39
- Террористы могут применять биологическое оружие после пандемии коронавируса - эксперты Совета Европы : Экономические новости 11:33
- В Совете Европы заявили об угрозе биологических атак после пандемии : Шиповник.ua 11:33
- Эксперты Совета Европы: после пандемии есть вероятность угрозы биологического оружия : Эхо Киева 11:30
- В Совете Европы опасаются применения биологического оружия после COVID : Южная правда 11:09
- В Совете Европы заговорили об угрозе использования биооружия после окончания пандемии : From-UA.com 11:04
- Биооружие в руках террористов: в ЕС предупредили о последствиях пандемии : Сегодня.ua 10:47
- Совет Европы предупредил об угрозе биооружия : Хвиля 10:35
- После пандемии коронавируса в мире возрастет риск применения биологического оружия - Совет Европы : Elise Journal 10:31
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- В Совете Европы предполагают возможность использования биологического оружия после пандемии : MIGnews.com.ua 10:08
- Совет Европы опасается биооружия : Lenta.ua 10:07
- В Совете Европы сделали тревожное заявление об использовании биологического оружия после пандемии COVID-19 : Факты 10:04
- В Совете Европы предупреждают об угрозе биотерактов после пандемии коронавируса : Еспресо TV 10:03
- COVID-19 показал уязвимость: В ЕС предупреждают об угрозе биологического оружия : Depo 10:02
- В Совете Европы опасаются применения биологического оружия после COVID : Николаевские Известия 09:45
- В Совете Европы предупреждают об угрозе биологического оружия : Західна iнформаційна корпорація 09:45
- Ущерб человечеству и экономике - в Европе предупредили об угрозе биооружия : Вести.ua 09:44
- После пандемии возрастет риск применения биологического оружия: заявление Совета Европы : Информационное Сопротивление 09:42
- В Совете Европы заявили, что после пандемии COVID-19 может возникнуть угроза применения биологического оружия : NewsOne 09:38
- После пандемии коронавируса в мире возрастет риск применения биологического оружия - Совет Европы : Страна.ua 09:31
- Эксперты Совета Европы предупреждают об угрозе биологического оружия после пандемии COVID-19 : UAzmi 09:14
- В Европе предупреждают об угрозе биооружия после пандемии COVID-19 : Телеграф.com.ua 09:12
- В Совете Европы предупреждают об угрозе биооружия : РБК-Україна 09:10
- Последствия пандемии: в Совете Европы предупредили об угрозе биотерактов : Народный Корреспондент 09:08
- В Совете Европы опасаются применения биологического оружия после COVID : Actual Today 09:07
- В Совете Европы предупреждают об угрозе биооружия после пандемии коронавируса : УНИАН 08:17
- В Совете Европы заявили об угрозе биологического оружия после COVID-19 : ЛІГАБізнесІнформ 08:07
- В Совете Европы опасаются применения биологического оружия после COVID : Bigmir)net Новости 07:08
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