Кабмин собирается обратно разделить Министерство энергетики и защиты окружающей среды (61)

Страна.ua 2020.05.25 12:16

12:11, сегодня Кабмин разделит министерство энергетики и защиты окружающей среды на два ведомства. Фото: tOrange.biz Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство намерено разделить министерство энергетики и защиты окружающей среды на два профильных ведомства. Об этом он сообщил во время интервью "Интерфакс-Украина". "Разделение министерства и создание должности профильного министра экологии - это в повестке дня", - сказал он.