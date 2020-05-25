Кабмин собирается обратно разделить Министерство энергетики и защиты окружающей среды (61)

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- Шмыгаль заявил о разделении Минэкоэнерго : Громадське телебачення 13:36
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- Кабмин признал неудачным создание Минэкоэнерго : Мрия Запорожьe 13:12
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- Министерство энергетики и защиты окружающей среды будет разделено : Goodnews.ua 12:37
- Министерство энергетики и защиты окружающей среды будет разделено - Шмыгаль : Business Information Network 12:31
- Минэкоэнерго будет разделено на два министерства : Електронні Вісті 12:30
- Министерство энергетики и защиты окружающей среды будет разделено, - Шмыгаль : ЭлектроВести 12:28
- Кабмин признал неудачным создание Минэкоэнерго : Единая Одесса 12:28
- Министерство энергетики и защиты окружающей среды будет разделено : Деньги.ua 12:22
- Кабмин собирается обратно разделить Министерство энергетики и защиты окружающей среды : Страна.ua 12:16
- Совмещать странно: в Украине станет на одно министерство больше : Вести.ua 12:14
- Премьер: Минэкоэнерго будет разделено : УП: Економічна правда 12:03
- Минэкоэнерго будет разделено - Шмыгаль : Версии.com 11:51
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- Кабмин признал неудачным создание Минэкоэнерго : Вибори в Україні та світі 11:45
- "Экологией должен заниматься профессиональный эколог": Шмыгаль анонсировал разделение Минэкоэнерго на два ведомства : TK Media 11:43
- Шмыгаль: Минэкоэнерго будет разделено на два министерства : Телеграф.com.ua 11:42
- Передел в Кабмине: Минэкоэнерго разделят, а Минагро вернут : thePage 11:42
- В Украине снова может появиться отдельное аграрное министерство - Шмыгаль : RegioNews 11:41
- Минэкоэнерго разделят на два министерства, - Денис Шмыгаль : Судебно-юридическая газета 11:38
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- Май, 25 в 11:29 Минэнерго снова разделят на два ведомства - Шмыгаль : ICTV Факти 11:36
- Министерство энергетики и защиты окружающей среды будет разделено, - Шмыгаль : Фокус 11:34
- В Украине снова создадут Минэкологии : ForUm 11:34
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- Развели АЭС и мотыль: Министерство энергетики и защиты окружающей среды разделят : 5 Канал 11:31
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- Министерство энергетики и защиты окружающей среды будет разделено : Капитал 11:20
- Минэнерго будет разделено на два министерства - Шмыгаль : Зеркало недели. Украина 11:16
- Минэкоэнерго будет разделено, - Шмыгаль : РБК-Україна 11:10
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