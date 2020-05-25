На Киевщине по подозрению в изнасиловании задержали двух полицейских (фото) (106)

КиевВласть.com.ua 2020.05.25 13:48

Двое полицейских Кагарлыкского отдела полиции Киевской области задержаны по подозрению в избиении и изнасиловании женщины. Руководство Нацполиции приняло решение о расформировании подразделения и переаттестации всех сотрудников. Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Нацполиции Киевской области. "Вчера в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина 1994 года рождения с сообщением об избиении и