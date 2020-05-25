На Киевщине по подозрению в изнасиловании задержали двух полицейских (фото) (106)

- В Киевской области правоохраанители пытали и насиловали женщину : NewsOne 14:08
- В Киевской области двое полицейских изнасиловали женщину: первые подробности : Народна Правда 14:08
- Май, 25 в 13:49 Надевали противогаз и издевались: в Кагарлыке полицейские изнасиловали женщину : ICTV Факти 14:06
- Двух полицейских из Киевской области подозревают в изнасиловании. Подразделение расформируют : Гордон 14:05
- В Киевской области двое полицейских избили и изнасиловали женщину : News24UA 14:05
- Под Киевом копы избили и изнасиловали задержанную девушку : Сумські Дебати 14:02
- Внутренняя безопасность Нацполиции задержала двоих полицейских по подозрению в избиении и изнасиловании девушки : 0564.ua Кривой Рог 14:01
- Стреляли над головой: всплыли жуткие детали издевательств "копов" над девушкой под Киевом : Апостроф 14:00
- Под Киевом двое полицейских избили и изнасиловали девушку : SiteUA 13:50
- Под Киевом полицейские пытали и насиловали задержанную девушку - отдел расформировали : Корабелов.инфо 13:50
- На Киевщине по подозрению в изнасиловании задержали двух полицейских (фото) : КиевВласть.com.ua 13:48
- Надевали противогаз, били и насиловали: в ГБР раскрыли подробности ЧП в полиции Кагарлыка : Антикоррупционный портал job-sbu.org 13:46
- Скандал в Кагарлыке: полицейский издевался и изнасиловал женщину, а также угрожал изнасиловать мужчину : Ирта-Fax 13:44
- На Киевщине полицейские во время допроса избили и изнасиловали девушку : IPnews 13:44
- Двух полицейских подозревают в избиении и изнасиловании 26-летней девушки : TK Media 13:43
- "Надевал противогаз, стрелял": издевательства полицейских над девушкой всколыхнуло Украину, новые подробности : Politeka 13:39
- Под Киевом двое полицейских изнасиловали женщину : Подробности.ua 13:39
- Под Киевом два копа избили и изнасиловали девушку : Фраза.ua 13:36
- В Киевской области полицейские изнасиловали женщину : Главком 13:35
- В Киевской области задержали двух полицейских по подозрению в изнасиловании женщины : ПрессОрг24 13:34
- Пытки с противогазом и наручниками: ГБР сообщил подробности изнасилования женщины полицейскими на Киевщине : Еспресо TV 13:33
- Изнасилование полицейскими в Киеве: сообщили шокирующие детали (фото) : УНИАН 13:32
- Выстрелил над головой, а потом несколько раз изнасиловал: подробности скандала в полиции Кагарлыка : Сегодня.ua 13:32
- В Киевской области 2 полицейских задержаны по подозрению в избиении и изнасиловании девушки. Подробности от ГБР : Експерт-центр 13:32
- Двое полицейских зверски изнасиловали женщину : Elise Journal 13:31
- На Киевщине полицейские изнасиловали женщину - глава Нацполиции Клименко принял шокирующее решение : ASPInews 13:31
- В Киевской области двух полицейских задержали по подозрению в изнасиловании : Эхо Киева 13:30
- Под Киевом копы избили и изнасиловали задержанную 25 May 2020, 12:46 : Николаев в подробностях 13:30
- На Киевщине двое полицейских избили и изнасиловали женщину, в итоге расформировали весь райотдел : Ракурс 13:22
- "Надевал противогаз и осуществлял выстрелы над головой" . ГБР сообщили, что изнасилованную в отделе полиции женщину пытали : UAzmi 13:14
- "Надевал противогаз и осуществлял выстрелы из над головой" . ГБР сообщили, что изнасилованную в отделе полиции женщину пытали : UAzmi 13:14
- В Киевской области задержали двух полицейских, которые изнасиловали женщину в служебном кабинете : Актуальная Правда 13:12
- Отдел полиции расформировали после подтверждения факта изнасилования свидетельницы : Петр и Мазепа 13:09
- В Киевской области двоих полицейских задержали за изнасилование женщины : MIGnews.com.ua 13:08
- Изнасилование в отделе полиции: В ГБР рассказали детали : Bigmir)net Новости 13:08
- Под Киевом полицейские избили и изнасиловали задержанную девушку : Новости N 13:08
- В Киевской области двух полицейских подозревают в изнасиловании: их уволили, а подразделение расформировали : Громадське телебачення 13:06
- Двух полицейских задержали по подозрению в изнасиловании - все подразделение расформировали : 5 Канал 13:00
- Под Киевом "копы" жестоко поглумились над девушкой: шокирующие детали : Луганский Радар 12:54
- В Кагарлыке двух полицейских задержали изнасилование: все подразделение расформировано : Klymenko time 12:51
- В Кагарлыке расформирован отдел полиции после изнасилования задержанной : Версии.com 12:51
- Отстранено руководство полиции: двух полицейских подозревают в изнасиловании : Journalist.today 12:46
- Под Киевом двоих копов подозревают в изнасиловании заключённой - "наказали" за кражу интимом : Znaj.ua 12:46
- Двух полицейских на Киевщине задержали за изнасилование : Iнше ТВ 12:43
- Двух полицейских подозревают в изнасиловании : РепортерUA 12:41