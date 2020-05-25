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Есть идея создать отдельное аграрное министерство - Шмыгаль (39)

ЛІГАБізнесІнформ 2020.05.25 12:37
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина) 25.05.2020, 12:26 По словам премьер-министра, в Кабмине могут создать отдельное аграрное министерство и усилить промышленный блок В Кабинете министров рассматривают возможность отделения аграрного направления в отдельное министерство и усиления промышленного блока.
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