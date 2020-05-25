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Названы области, лидирующие в Украине по росту безработицы

Названы области, лидирующие в Украине по росту безработицы (53)

Вечерний Харьков 2020.05.25 15:50
источник 15:35 По состоянию на 20 мая количество официально зарегистрированных безработных в Украине превысило полмиллиона человек, что на 64% или на 196 тысяч больше, чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба Госцентра занятости 25 мая. Больше всего безработица выросла в Хмельницкой, Запорожской, Полтавской, Киевской, Львовской, Закарпатской областях (в 2,1 - 2,3 раза) и в Киеве (в 3,5 раза).
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