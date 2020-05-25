В Киево-Печерской лавре отменили карантин (60)

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- Киево-Печерская Лавра открылась после карантина : Измаил вечерний 18:46
- Карантин закончился: Киево-Печерскую Лавру открывают для посетителей : Gloss 18:38
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- Киево-Печерская лавра вновь открылась для прихожан : RUpor.info 17:11
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- Сегодня, 16:06 Киево-Печерская лавра открылась после вспышки коронавируса : Вести-UA 16:51
- Киево-Печерская лавра сегодня восстановила богослужения : Антикоррупционный портал job-sbu.org 16:46
- Киево-Печерская лавра открылась после вспышки коронавируса : Антикор.com.ua 16:12
- Киево-Печерская лавра открылась после вспышки коронавируса : Новости без границ 16:07
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- Киево-Печерская лавра вышла из карантина : Новости Киева 15:52
- Киево-Печерскую лавру открыли для прихожан : Klymenko time 15:51
- Киево-Печерскую Лавру открыли после карантина : Информатор 15:45
- В Киево-Печерской лавре отменили карантин : Инфолайн 15:44
- Киево-Печерскую лавру открыли для посетителей : Газета День 15:24
- Киево-Печерская лавра открывается после карантина : КиевВласть.com.ua 14:48
- Киево-Печерская Лавра вышла из карантина : Journalist.today 14:46
- Киево-Печерскую Лавру открыли после карантина: первые фото : Апостроф 14:45
- Киево-Печерскую лавру открыли после карантина : Время новостей 14:42
- В Киево-Печерской лавре отменили карантин : Типичный Херсон 14:40
- Киево-Печерская лавра открылась после карантина : Думская.net 14:33
- Киево-Печерская Лавра вышла из карантина: Что происходит? : Без Табу 14:17
- В Киево-Печерской лавре отменили карантин : FaceNews 14:15
- В Киево-Печерской лавре отменили карантин : Южная правда 14:09
- Киево-Печерская Лавра открылась после карантина : NewsOne 14:08
- Киево-Печерская Лавра открылась после карантина : ГолосUA 14:05
- "Практически все здоровы". Киево-Печерскую Лавру открыли для посещения после карантина : Страна.ua 14:01
- В Киево-Печерской лавре отменили карантин : Маю право 13:56
- Киево-Печерская лавра открылась после карантина : Новости Киева 13:52
- В Киево-Печерской лавре отменили карантин : SiteUA 13:50
- 25.05.2020 в 13:38 Киево-Печерская лавра открылась для верующих : InfoResist.org 13:45
- В Киево-Печерской Лавре отменили карантин : ReplyUA.net 13:41
- Киево-Печерская Лавра открылась для всех желающих : Петр и Мазепа 13:39
- Киево-Печерская лавра открылась после карантина : Подробности.ua 13:39
- Киево-Печерская лавра вышла с карантина : MIGnews.com.ua 13:38
- Киево-Печерскую лавру открыли после длительного карантина : Front News International 13:36
- Киево-Печерская лавра заявила об окончании карантина (ФОТО) : DsNews 13:33
- Сняты карантинные ограничения на посещение Киево-Печерской Лавры : Православная жизнь 13:32
- В Киево-Печерской Лавре заявили о переходе на адаптивный карантин : Прямий канал 13:31
- Киево-Печерская Лавра открылась после карантина : Електронні Вісті 13:15
- Киево-Печерскую лавру открыли после карантина : Слово і Діло 13:11
- Киево-Печерская лавра открылась после вспышки коронавируса : Обозреватель 13:09
- В Киево-Печерской лавре закончился карантин : Lenta.ua 13:08
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