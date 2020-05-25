В Киево-Печерской лавре отменили карантин (60)

Типичный Херсон 2020.05.25 14:40

25.05.2020 Лавра была закрыта на карантин с 13 апреля. С тех пор коронавирусом переболели десятки священнослужителей. В Киево-Печерской лавре с понедельника, 25 мая, отменили карантинные ограничения, сообщает пресс-служба УПЦ МП. "С 25 мая сняты ограничения по посещению территории Свято-Успенской Киево- Печерской Лавры", - говорится в сообщении. Отмечается, что лавра будет работать с соблюдением социальной дистанции между верующими во время богослужений.